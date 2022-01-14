Самые ядовитые рыбы в мире

10. Рыба-зебраУ этого полосатого хищника, обитающего у азиатского и австралийского побережий, широкие плавники, напоминающие истинных фанатов, выглядят действительно эффектно. Однако насладиться зрелищем стоит внимательно, ведь данио представляет опасность не только для своих «собратьев» по ​​океану (пестрый бандит легко может проглотить 20-сантиметровую рыбу). Это связано с очень шикарными веерами, в которых встречаются иглы, наполненные ядом. Для неподготовленного человека встреча с рыбой данио может обернуться настоящей катастрофой, а адская боль от укола — лишь половина проблемы. Если вовремя не обратиться за помощью, яд активизируется и приведет к параличу мышц и органов дыхания, а это уже может закончиться летальным исходом.9. Акула катранКатран не укладывается в стереотипы об акулах. Эта маленькая рыба (около трех футов длиной) никогда не нападет на человека первой. Маленькие акулы обитают практически во всем океаническом пространстве планеты. Но так ли они безобидны и почему тогда в этом списке? Поскольку человек всегда ищет встречи с катрани (промысловой рыбой), он идет на сознательный риск. На спинных плавниках мини-акулы есть шипы, в спинке которых спрятаны ядовитые железы. Большинство травм происходит при извлечении улова из сети: рыбак получает сильный ожог, сопровождающийся продолжительной болью. Яд Катрана не смертельный, но рана будет болеть несколько дней.8. Рыба фугуКамбала размером со средний огурец плывет с хвостом у берегов Японии. Всем известный образ жалящего шара с широко раскрытыми глазами фугу перенимает только в случае опасности. В общем, такой забавный камуфляж для человеческого глаза — единственное средство защиты для этой рыбы. Я? Ах да, почти все внутренности фугу заполнены тетродоксином (яд относится к группе нервно-паралитических агентов, смертельная доза для человека составляет 1 мг). В Японии фугу является признанным деликатесом, для приготовления этого блюда шеф-повару требуется специальная лицензия, а само приготовление состоит из 30 строгих шагов. Тем не менее, иглобрюхий яд является причиной около 10 смертей в год (только зарегистрировано).7. Рыба-жабаВ отличие от рыбок данио, следующий в нашем списке далек от традиционных представлений о красоте и эстетике. Вы можете встретить ядовитую рыбу-жабу в прибрежных водах Южной и Центральной Америки. Главный «козырь» этого маленького существа (длиной около 35 см) — в спинном плавнике, где спрятано несколько шипов с опасным веществом. В общем, предпосылок для того, чтобы укусить рыба-жаба не так уж и много, но если болезненный контакт уже произошел, не стоит паниковать и резко составлять завещание. Ощущения, конечно, крайне неприятные, но все же яд жабы не смертелен для человека.6. БородавчаткаРыбий камень или бородавка тоже не отличаются особой красотой, но легко маскируются морскими камнями (отсюда и название). Среда обитания существа — мелководные районы Индийского и Тихого океанов. У туристов из Европы есть шанс столкнуться с бородавкой на курортах Египта. Проблема такой встречи в том, что, «неожиданно» наступив на камень, человек получает инъекцию из 12 «шприцов» спинного плавника бородавки, в которых содержится сильнейший яд. Что и говорить о боли, если человек готов самостоятельно оторвать себе ногу. Несчастному туристу важно немедленно обратиться за медицинской помощью, так как яд может вызвать смерть в течение 2 часов.5. Скат-хвостоколЭта камбала, очень похожая на кастрюлю, водится во всех тропических водах. Пастернак проводит большую часть своей жизни на дне и, как правило, зарывается в песок, чтобы сливаться с ним, поэтому неосторожный турист может наступить на рыбу. В хвосте ската находится шип с ядом (отсюда и название), однако существо использует свой потенциал только в целях защиты, и яд не представляет смертельной опасности. Однако известен случай, когда ни один иск не сработал. Жертвой оказался известный натуралист Стив Ирвин, проводивший очередное подводное расследование. Вопреки ожиданиям, один из скатов первым ударил Ирвина хвостом в грудь, вызвав мгновенную смерть: укус попал прямо в сердце.4. Морской дракончикЭтот обитатель Черного моря и некоторых частей Средиземного моря в обычном состоянии напоминает большую кильку длиной 30 см, расписанную необычными узорами. Поскольку рыба обитает на мелководье и не любит афишировать свое присутствие (прятаться или маскироваться), человек может ненароком наступить на дракона. В этом случае существо активирует шипы, обнаруженные в спинном плавнике и жабрах, из которых ядовитые железы попадают в тело «преступника». Возникает сильная жгучая боль, сопровождающаяся отеками и судорогами. Чтобы избежать серьезных последствий, человеку следует оказать первую помощь в течение 10 минут.3. СкорпенаВ тропических и субтропических водах нашей планеты обитает морской окунь — рыба с уникальной внешностью и способностью вырваться на свободу. Вряд ли само существо все же красивое, но пестрая окраска скорпиона в тысячах вариантов просто поражает. Подобно ядовитому арсеналу рыбы, по периметру теленка обнаружено около 20 опасных шипов. Цвет морского окуня способствует легкой маскировке, поэтому рыбу можно не заметить и случайно прикоснуться к ней или наступить на нее. Несмотря на ошеломляющее количество шипов, яд морского окуня не смертельный, но такие симптомы, как болевой шок, пониженное давление и онемение жертвы, предоставляются на несколько дней.2. ИнимикусМаленькая коралловая рыбка, обитающая в тропических водах, а также у берегов Японии, может быть очень опасной для человека. Как и у большинства представителей нашего списка, главное оружие inimicus (шипы с ядовитым веществом) спрятано в спинных плавниках. Укус этого существа справедливо приравнивается к укусу гадюки, здесь главное — своевременная помощь купальщице, безуспешно вошедшей в море. Кстати, наши старые знакомые из Японии ловят враги и употребляют их как .. ну, конечно, лакомство. Правда, технология приготовления в этом случае уже не такая жесткая.1. Рыба-хирургНаконец, самый очаровательный представитель в нашем списке. На самом деле рыба-хирург выглядит очень мило и мило. Однако эта 40-сантиметровая плоская красавица всегда носит ядовитые шипы, как скальпель (отсюда, собственно, и название). Рыба не является хищником и использует свой туз в норе только при необходимости. Одной из таких потребностей, кстати, может быть желание человека потрогать симпатичную рыбку. Если произошел нежелательный контакт, рану следует при первой возможности промыть теплой водой или обработать феном: под действием температуры яд разрушается и теряет разрушительные свойства.