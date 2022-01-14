Сашу Звереву пытаются лишить детей в США

Певица Саша Зверева рассказала о преследованиях. Экс-солистка группы «Демо» сейчас больше известна как блогер и многодетная мама. Она живет в США и воспитывает четверых детей от разных мужчин. Нынешний супруг звезды — американец Дэн Уолбран. Саша активно ведет свой блог и со стороны ее жизнь кажется идеальной. Однако в реальности не всё так безоблачно. Проблемы начались шесть лет назад, когда Зверева только переехала в Штаты и приняла участие в шоу «Беременные». Тогда к ней пришла вторая волна популярности. Однако появились не только поклонники, но и хейтеры. «Писали несуществующие вещи и оскорбления. Называли меня «разведенкой под сорокет с прицепами», которая не нужна ни одному мужчине в Америке», — сообщила блогерша. Постепенно образовалась целая группа аферистов, которые пытаются испортить звезде жизнь. Когда Саша вышла замуж за американца, хейтеры стали писать, что у мужчины психологические отклонения, что он альфонс, нигде не работает, а их свадьба и вовсе фейк.Саша Зверева с семьей Больше всего Звереву поразило то, что аферисты пытаются сделать всё, чтобы у нее забрали детей. «Они стали звонить в органы опеки в Америке и сочинять про меня разную ложь, чтобы у меня отобрали детей. Увидев в сториз на столе бутылку оливкового масла, они уверяли, что там – алкоголь. Органы опеки приходили, всё проверяли, ничего не находили и уходили. Это стайка сумасшедших женщин, они просто обезумели! Настоящая маниакальная психопатия: получать удовольствие от страданий других людей!» — возмутилась Саша. Недоброжелатели стали писать оскорбления детям звезды, они обзывают ее сына Макара «жирным», а дочь Василису, которой исполнилось 18 лет, «наркоманкой». Хейтеры писали жалобы в кафе, где подрабатывала девушка. В итоге ее уволили. Они также связались с бойфрендом Василисы и уговаривали не встречаться с ней. У многодетной матери на этой почве начался психоз и появился страх за будущее детей. Зверева наняла частного детектива, который уже вычислил почти всех причастных к травле певицы. Оказалось, что предводительница той банды работает педагогом с маленькими детьми и сама является матерью. Саша намерена привлечь ее к ответственности. «Материальный ущерб, который они мне нанесли, исчисляется миллионами. Я потеряла как минимум три миллиона рублей только на рекламных контрактах. Мне даже страшно выходить на улицу!» — призналась звезда Сети в интервью «Собеседнику».