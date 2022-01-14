Сергей Лавров: биография, семья, жена, дети (фото)

Детские годы и юность

От старшего референта до главы Министерства иностранных дел РФ

Личная жизнь

Увлечения российского министра иностранных дел

Сергей Лавров, много лет возглавляющий Министерство иностранных дел, пользуется большой популярностью среди россиян, его биографией, профессиональной карьерой и личной жизнью интересуются многие. После того как глава российского МИД возглавил списки партии власти вместе с главой военного министерства Сергеем Шойгу, внимание общественности к фигуре этого российского политика стало еще более пристальным.Один из самых авторитетных министров современной России родился в Москве 21 марта 1950 года в многонациональной семье служащих внешторга Советского Союза. Отец Виктор Калантарян (Калантаров) был этническим армянином, родившимся в грузинской столице Тбилиси. Мама Калерия Лаврова – русская, родилась в подмосковном Ногинске.В детстве маленького Сережу воспитывали бабушка и дедушка со стороны матери, проживавшие в Ногинске. Родители часто отправлялись в зарубежные командировки, а сына оставляли родителям матери.Получать общее образование он начал в ногинской школе им. Короленко, где школьники изучали английский с 4-го по 10-й классы. Позднее мальчик перешел в московскую спецшколу № 607 с таким же профильным обучением, когда родители вернулись из длительной зарубежной командировки в Москву.Мальчик проявлял не только склонность к языкам, но также математические способности. Ему легко давались:алгебра;геометрия;физика.По результатам обучения в средней школе Сергей Лавров получил серебряную медаль.После завершения общеобразовательного обучения перед юношей встала проблема выбора будущей профессии. Родители хотели, чтобы их сын выбрал дипломатическую карьеру, продолжив семейную династию. Сам юноша выбирал между профессией дипломата и карьерой ученого. Он подал документы на поступление в МГИМО и в МИФИ. Поскольку в дипломатическом вузе экзамены сдавали раньше, то после успешных вступительных испытаний Сергея Лаврова зачислили на первый курс восточного отделения МГИМО, после чего началась его профессиональная биография.Еще будучи студентом, Сергей Викторович проявил себя как талантливый поэт и автор-исполнитель песен собственного сочинения. Несмотря на то что он рос в состоятельной семье, все летние каникулы будущий дипломат проводил на молодежных стройках того времени, отправляясь трудиться летом в составе бригад стройотряда. За время своего студенчества в конце 60-х – начале 70-х годов XX века будущий министр иностранных дел РФ смог объездить все известные стройки СССР, расположенные в восточной части страны.После получения диплома в 1972 году он проходил дипломатическую стажировку в советском посольстве в Республике Шри-Ланка. Еще в студенчестве Лавров в совершенстве освоил три языка:английский;французский;сингальский.Молодой советский дипломат, на которого возлагались большие надежды, начинал свою карьеру по профильному восточному направлению.После успешного прохождения стажировки Сергей Лавров получает ранг атташе, который считается начальным в дипломатической карьере, и занимает должность старшего референта. Через 4 года работы в советском посольстве в Шри-Ланке он возвращается в Москву и продолжает работать в МИДе секретарем отдела по международным экономическим организациям.В 80-е годы молодого советского дипломата отправляют на работу в советское посольство в США, которое традиционно считалось основным направлением в дипломатической работе СССР. Здесь Сергей Викторович показал себя как отличный профессионал. Сначала он работал секретарем в посольстве, а потом советником в представительстве СССР в ООН.В 1988 году Лаврова снова отзывают в Москву, после чего в его карьере государственного служащего начинается серьезный перелом. Сначала он становится замом главы Управления МИДа по международным экономическим отношениям, после чего его назначают начальником этого ведомства.В начале 90-х Лаврова переводят на должность директора Департамента международных организаций, а вскоре он становится заместителем министра иностранных дел РФ. В 1994 году по указу президента РФ Б. Н. Ельцина, Лаврова переводят в Нью-Йорк, где он занимает пост главы постоянного российского представительства в Совете Безопасности ООН. К этому времени Сергей Викторович Лавров имел репутацию дипломата высочайшего уровня с большим опытом работы, разнообразными связями. У него были знакомства в истэблишменте Нью-Йорка, что очень помогало ему в работе. Именно в это время начинает складываться хорошо знакомый сегодня имидж главы внешнеполитического ведомства РФ, которому западные партнеры присвоили титул «дипломатического тролля высшего уровня».В 2004 году Сергей Викторович Лавров назначается президентом РФ В. В. Путиным на пост министра иностранных дел, который успешно занимает до сегодняшнего времени.Крупнейшее политическое издание США Washington Post: «Сергей Лавров является для США одним из основных раздражителей в переговорных процессах. Он знает, когда и за какие ниточки нужно потянуть, чтобы отстоять позиции России. Чаще всего он сознательно выводил из равновесия Кондолизу Райс, их переговоры всегда велись на повышенных тонах. Лавров ловко пользовался несдержанностью американского Госсекретаря, всегда успешно добиваясь максимально выгодных для России переговорных позиций».В 2021 году глава внешнеполитического ведомства стал вместе с министром обороны Сергеем Шойгу одним из первых номеров в партии власти «Единая Россия», чем оказал существенную помощь в получении большинства голосов в Госдуме.Сергей Викторович Лавров имеет не только безупречную профессиональную репутацию, но и известен как однолюб и семьянин. Ни один противник этого российского чиновника и политического деятеля не смог найти на него компромат. У «главного тролля российской дипломатии» никогда не было романов на стороне. Он состоит в браке с Марией Александровной, с которой познакомился еще в студенческие годы. Жена Лаврова закончила московский педагогический вуз по специальности филология, преподавание русского языка и литературы. У Сергея Лаврова крепкая семья, про которую, он в силу обстоятельств не любит много рассказывать.Известно, что молодые люди зарегистрировали официально брак, будучи еще студентами третьего курса. С тех пор пара никогда не расставалась. Мария Александровна всегда сопровождала своего мужа во время ответственной дипломатической работы в зарубежных странах. Во время работы С. В. Лаврова на посту главы российского представительства в Совбезе ООН она руководила библиотекой российского посольства.В США у пары родилась дочка Катя. Девочка обучалась в манхэттенской школе, а потом поступила в Колумбийский университет. Во время лондонской стажировки у нее начались отношения с Александром Винокуровым. Это наследник владельца крупного фармакологического холдинга в России. В 2008 году пара официально оформила свои отношения и вскоре у них родились дети: сначала сын, а потом дочка.Сергей Викторович свободное от дипломатической службы время посвящает своим увлечениям:поэтическому творчеству;игре на гитаре;футболу и клубу «Спартак», болельщиком которого он является;русской бане;итальянской кухне;виски.Кроме этого, Лавров остается чуть ли не единственным в отечественном дипкорпусе курильщиком, который не собирается расставаться с этой привычкой, демонстрируя верность самому себе, своим убеждениям и правилам.У Сергея Викторовича Лаврова репутация не просто умного и эрудированного человека, прекрасно разбирающегося в хитросплетениях дипломатии. Он политик с невероятной харизмой, которая привлекает не только его поклонников, но и недоброжелателей. О его остроумии и шутках ходят легенды, его фразы разбираются на цитаты, а те фразы, в которых глава российского МИД позволяет себе «недипломатические выражения», становятся народными слоганами.Сергей Викторович Лавров имеет право на звание народного министра иностранных дел РФ, т. к. все его публичные выступления российские граждане всегда слушают с большим вниманием. Он не только выступает с официальных трибун, но также не чужд светских мероприятий, о чем свидетельствует его участие в гламурной программе Ивана Урганта «Вечерний Ургант».Сергей Викторович Лавров имеет репутацию человека, прекрасно ориентирующегося в дипломатии.Он обладает невероятной харизмой, привлекающей не только его поклонников, но и недоброжелателей.Он остроумен, его фразы разбираются на цитаты.С. В. Лавров имеет право на звание народного министра иностранных дел РФ. Он способен выступать не только с официальных трибун, но и участвовать в различных светских мероприятиях и шоу.