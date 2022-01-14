Сергей Шнуров ожидает еще одного ребенка

По слухам, молодая жена певца Сергей Шнурова беременна. Журналисты сообщают радостную новость — молодая жена Шнурова вновь в положении. Еще в начале прошлого года музыканта поздравляли с пополнением, а теперь Абрамова готовится подарить сыну братика или сестру. Сейчас многие звезды наслаждаются отпуском за границей. Одни улетели в жаркий Дубай или на Мальдивы, а кто-то предпочитает заснеженные горы Куршевеля. Именно там журналисты заметили чету Шнуровых. Особое внимание к себе привлекла 31-летняя Ольга Абрамова. Блондинка показала подозрительно округлившийся живот. В Сети поползли слухи: скоро она во второй раз станет мамой, сообщает Telegram-канала «Татлер-батлер». Пока никаких подробностей о скором прибавлении в семействе нет. После закрытия группировки «Ленинград» Шнуров предпочитает вести закрытый от публики образ жизни, наслаждаясь браком с молодой женой и преимущественно закадровой работой генпродюсера телеканала.Сергей Шнуров Не спешил Сергей и раскрывать имя новой избранницы после развода с Матильдой. Музыкант предпочитал интриговать общественность нежными снимками, на которых блондинка скрывала лицо. Однако вскоре выяснилось избранница звезды — дочь миллиардера Валерия Абрамова. Влюбленные зарегистрировали отношения тайно в 2018-ом, а спустя два года стали родителями сына. Для основателя «Ленинграда» мальчик — третий ребенок. У него также есть взрослые дочь Серафима и сын Аполлон, которые родились от разных жен. К слову, скорое появление семьи у Сергея удивило и его бывшую супругу Матильду. Рассталась пара мирно, однако не без боли. «Мне хочется ему сказать, что я могла бы быть его лучшим другом, если бы он позволил. Он всегда сиял добротой и светом: такой человек-жрец, который повелевает массами. Но у сумасшедшей популярности и славы всегда есть оборотная сторона», — говорила Шнурова.