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Shadow Warrior 3 близка к релизу, игра получает рейтинг

Shadow Warrior 3 близка к релизу, игра получает рейтинг


Разработчики игры Shadow Warrior 3 пока не объявили точную дату релиза своего проекта, но обещают это сделать в ближайшее время. Известно, что игра выйдет в начале 2022 года. Похоже, что она уже близка к релизу — ей начинают выдавать рейтинг регуляторы в разных странах.

Как обратил внимание пользователь Twitter под ником IdleSloth84, игра Shadow Warrior 3 получила рейтинг в Южной Корее. Произошло это 13 января. В рейтинге нет интересных новых данных об игре — указано, что это игра от первого лица, которая недопустима для молодежи.

Отметим, что недавно разработчики Shadow Warrior 3, после заявлений создателей Dying Light 2 о прохождении их игры за 500 часов, сообщили, что шутер Shadow Warrior 3 за это время можно пройти 60 раз. То есть, примерное время прохождения Shadow Warrior 3 составит 8 часов.


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По материалам: newxboxone

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