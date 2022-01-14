Shadow Warrior 3 близка к релизу, игра получает рейтинг





Разработчики игры Shadow Warrior 3 пока не объявили точную дату релиза своего проекта, но обещают это сделать в ближайшее время. Известно, что игра выйдет в начале 2022 года. Похоже, что она уже близка к релизу — ей начинают выдавать рейтинг регуляторы в разных странах.

Как обратил внимание пользователь Twitter под ником IdleSloth84, игра Shadow Warrior 3 получила рейтинг в Южной Корее. Произошло это 13 января. В рейтинге нет интересных новых данных об игре — указано, что это игра от первого лица, которая недопустима для молодежи.

(Leaked) Shadow Warrior 3 has been rated in Korea 🇰🇷



Source:https://t.co/bMqcTDbtVr pic.twitter.com/FdPsLqdxJe — Idle Sloth (@IdleSloth84) January 14, 2022

Отметим, что недавно разработчики Shadow Warrior 3, после заявлений создателей Dying Light 2 о прохождении их игры за 500 часов, сообщили, что шутер Shadow Warrior 3 за это время можно пройти 60 раз. То есть, примерное время прохождения Shadow Warrior 3 составит 8 часов.

Shadow Warrior 3 will take 500 hours to complete 60 times. pic.twitter.com/LmVc6og82e — Shadow Warrior 3 (@ShadowWarrior) January 11, 2022



