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Школы – это точки роста регионов

Школы – это точки роста регионов

Школы, аккумулируя в себе историческую память, знания и опыт, становятся центрами притяжения регионов, заявила в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» министр образования и науки Республики Хакасия Лариса Гимазутина.

Она подчеркнула, что программа капитального ремонта школ предполагает не только замену элементов инфраструктуры, но и учитывает перспективы развития образовательных организаций, влияния на качество образования детей, расширения их кругозора. 

«Школы – это точки роста территории, места, где происходит коммуникация, рождаются идеи, аккумулируются знания. Поэтому каждой школе мы уделяем внимание, у каждой – своя миссия, которой она следует. Например, в поселке Целинное есть школа на 250 мест, ее миссия – развитие агронаправления. Здесь углубленно изучают биологию и химию, наладили связь с вузом, так что выпускники могут идти туда учиться. Также в регионе есть Институт аграрных проблем, с которым мы взаимодействуем и заключили договор о сотрудничестве. Такое комплексное сотрудничество помогает значительно расширять возможности развития школьников», – подчеркивает эксперт.

Лариса Гимазутина отметила, что сейчас в регионе ведется капремонт пяти школ, но при этом учитываются пожелания родительского и педагогического сообществ, а также сохраняется историческая память.

«При капремонте мы сохраняем ту богатую историю, которую «видели» школьные стены. Так, в одной школе был военный госпиталь, и, конечно, мы оставим все архитектурные элементы, исторический облик здания и помещений.  Рядом с другой школой был прекрасный плодовый сад – мы восстановим его с помощью партнеров и сделаем на его базе центр садоводства для всех школьников территории. Третья школа станет опорой для развития лесного дела: исторически она сотрудничала с местным лесничеством», – говорит Лариса Гамазутина.

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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