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Шведские военные покинут Мали из-за появления ЧВК "Вагнер"

Шведские военные покинут Мали из-за появления ЧВК "Вагнер"

Швеция решила отказаться от продолжения контртеррористической операции Takuba в Мали из-за прибытия в эту страну бойцов российской ЧВК "Вагнер", сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Шведские военные будут выведены из Мали в течение 2022 года. Стокгольм также пересмотрит свое участие в миротворческой миссии ООН в этой стране.

"Мы знаем, что там есть ЧВК "Вагнер"... И если у них будет больше влияния, то для нас не будет представляться возможным продолжать действовать с таким большим количеством войск", - цитирует Линде "Интерфакс".

Парламент Швеции в 2020 году разрешил минобороны страны направить в Мали до 150 военных для участия в операции Takuba, еще 250 шведских военнослужащих задействованы в миссии ООН.

Миссия Takuba частично продолжила контртеррористическую операцию ВС Франции в Сахель. В ней участвуют 14 европейских стран, которые помогают местным силовикам в борьбе с вооруженными исламистами.


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По материалам: uposters.ru

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