Силуанов заверил, что Россия выдержит возможные ограничения со стороны Запада

Вадим Карасев

Россия выдержит возможные санкции США на вторичный рынок госдолга за счет внутреннего спроса, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума.

По его словам, Минфин рассчитывает на то, что новый пакет потенциальных санкционных ограничений не будет принят — "таких законопроектов мы уже много видели". Но даже если это произойдет, обязательства бюджета будут полностью финансироваться.

"Наша задача заключается в том, чтобы создать условия, когда любые решения иностранных государств в минимальной степени влияли на нашу экономику, финансы и благосостояние людей. Вот что самое главное. Поэтому любые ограничения неприятны, они неприятны для нашей страны и будут касаться наших партнеров, которые вводят эти ограничения. Поэтому надеюсь, что все-таки разум восторжествует", — сказал Силуанов.







