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Силуанов заверил, что Россия выдержит возможные ограничения со стороны Запада

Силуанов заверил, что Россия выдержит возможные ограничения со стороны Запада

Россия выдержит возможные санкции США на вторичный рынок госдолга за счет внутреннего спроса, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума. 

По его словам, Минфин рассчитывает на то, что новый пакет потенциальных санкционных ограничений не будет принят — "таких законопроектов мы уже много видели". Но даже если это произойдет, обязательства бюджета будут полностью финансироваться.

"Наша задача заключается в том, чтобы создать условия, когда любые решения иностранных государств в минимальной степени влияли на нашу экономику, финансы и благосостояние людей. Вот что самое главное. Поэтому любые ограничения неприятны, они неприятны для нашей страны и будут касаться наших партнеров, которые вводят эти ограничения. Поэтому надеюсь, что все-таки разум восторжествует", — сказал Силуанов.



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По материалам: uposters.ru

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