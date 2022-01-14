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СМИ: Милонов предложил ввести в школах профилактический курс по безопасности

СМИ: Милонов предложил ввести в школах профилактический курс по безопасности

08:55  Автор: Варвара Комарова



Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов («Единая Россия») предложил включить в школьную программу профилактический курс, посвящённый безопасности учащихся. Это следует из письма депутата министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает RT.

Преступления против детей и подростков в России остаются «насущной трагической проблемой», отметил Милонов.

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«В данной связи предлагаю вам оценить идею внедрения в школьную программу профилактического курса, посвящённого безопасности самого учащегося. Эти часы должны быть посвящены ликбезу в части поведения школьника в компании незнакомцев, изучению основ уличной самообороны, знакомству с представителями полиции и изучением способов оказания себе первой помощи в опасных ситуациях», — говорится в тексте документа.

Депутат считает, что такие курсы нужно проводить ежегодно для учащихся всех возрастных групп.

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Ранее парламентарий заявлял, что в весеннюю сессию Госдума рассмотрит вопрос о введении в школах обязательных проверок на наркотики и психологического тестирования. Сейчас родители школьников имеют право отказаться от проведения ребенку теста на наркотические вещества, подчеркнул Милонов.



#школы #дети #образование

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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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