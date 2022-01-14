СМИ: в Китае создадут индустрию NFT на базе государственной блокчейн-платформы BSN

Поддерживаемая государством китайская блокчейн-платформа Blockchain Services Network (BSN) планирует в конце января 2022 года развернуть инфраструктуру для поддержки NFT, не связанных с криптовалютами. Об этом сообщает SCMP.

Несмотря на запрет Пекином виртуальных валют, NFT "не имеют юридических проблем в Китае", пока дистанцируются от биткоина и других цифровых активов, пояснил изданию CEO Red Date Technology Хэ Ифань. Компания оказывает техническую поддержку BSN.

Инфраструктура под названием BSN-Distributed Digital Certificate (BSN-DDC) предложит компаниям и частным лицам возможность создавать собственные пользовательские порталы и приложения для управления NFT. Для торговли и оплаты услуг разрешат только китайский юань.

"В будущем годовой объем NFT в Китае будет исчисляться миллиардами", — заявил Ифань.

Как правило, NFT выпускаются и торгуются на публичных блокчейнах, однако подобные сети запрещены в Китае, поскольку государство требует от интернет-систем идентификации пользователей, отметил топ-менеджер.

Red Date обратилась к решению, называемому "открытой эксклюзивной цепочкой" — адаптированной версии, которой управляет назначенная группа. С момента запуска в 2018 году BSN "локализовала" более 20 публичных блокчейнов.

По словам главы компании, BSN-DDC интегрирует 10 сетей, включая адаптированные версии Ethereum и Corda, а также Fisco Bcos от поддерживаемой Tencent финтех-фирмы WeBank.

Хэ Ифань подчеркнул, что чеканка NFT на платформе BSN-DDC будет намного дешевле, чем в других сетях, — выпуск может стоить всего 0,05 юаня ($0,7). Он сказал, что проект выйдет в прибыль по итогам года, если поможет создать 10 млн NFT. По прогнозу компании, фактический объем превзойдет этот показатель.

CEO Red Date отметил, что технология NFT чаще применяется для цифровых произведений искусства, но самый большой рынок для нее — управление сертификатами, такими как автомобильные номера или дипломы об образовании. Это "революционная технология базы данных", которая может дозировать доступ для различных сторон, добавил он.

Напомним, в сентябре 2021 года китайские государственные СМИ заявили о потенциальном пузыре в секторе NFT.

В октябре технологические гиганты Китая Ant Group и Tencent на своих платформах и сайтах изменили название актива на "цифровые предметы коллекционирования". В начале ноября компании подписали с несколькими государственными учреждениями конвенцию о "самодисциплине" в этой сфере.

Власти КНР предупредили, что NFT и метавселенные могут оказаться пузырями, схемами Понци или другими видами финансового мошенничества.