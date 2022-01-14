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Стефанию Маликову в секси-юбке с бахромой запечатлела мама на фоне пальмы

Стефанию Маликову в секси-юбке с бахромой запечатлела мама на фоне пальмы
Начинающий дизайнер Стефания Маликова отдыхает с семьей на Мальдивах. Девушка пыталась попасть в кадр вместе с пальмой. Дизайнер Стефания Маликова разместила на личной странице в Instagram фото с Мальдивских островов. Знаменитость не утаила загорелые бесконечные ножки в юбке с молочной бахромой.
Стефания Маликова Стефания хотела красивую фотографию с пальмой. Блондинка попросила маму запечатлеть ее в пляжном образе с акцентом на стройные ножки.
Стефания Маликова Елена Маликова не с первого раза, но все же смогла сделать для дочери нужный кадр.
Стефания Маликова «Пальма, я, больше ничего. Рубрика: любимая классика от мамы😂», — поделилась Стеша. «Очень красиво получилось в итоге 😍 мамы они все такие 🙌😂 у вас потрясающий загар 😍», «Мама лучший фотограф! Стеша очень красивая девушка», «Мамочка молодец👍 Хорошо постаралась😁», «Вам так идёт загар 😍», «Шоколадная блондиночка😍», — отметили поклонники Маликовой в комментариях под фото. Напомним, ранее Стефания Маликова в свободном платье с принтом мильфлер и дорогих мюлях лимонного цвета собралась на ужин с семьей.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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