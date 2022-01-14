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Суд обязал SEC раскрыть внутренние документы в рамках дела против Ripple

Суд обязал SEC раскрыть внутренние документы в рамках дела против Ripple


Мировой судья Сара Нетберн предписала SEC передать Ripple электронное письмо с черновиком речи экс-директора отдела корпоративных финансов регулятора Уильяма Хинмана, в которой он заявил, что Ethereum не является ценной бумагой. Об этом сообщил адвокат Джеймс Филан.



Речь идет о выступлении Хинмана на конференции Yahoo Finance в июне 2018 года. Тогда бывший чиновник сказал, что по различным причинам биткоин и Ethereum не являются ценными бумагами. Токен XRP он не упомянул.


Последние несколько месяцев SEC и Ripple ведут прения о том, какая информация должна быть раскрыта в рамках судебного процесса. Юристы финтех-компании требовали предоставить ряд документов, в число которых входят внутренние сообщения SEC о содержании выступлений и других публичных коммуникаций.


Чиновники Комиссии настаивали, что на эти документы распространяются привилегии совещательного процесса (deliberative process privilege, DPP). Это принцип права, позволяющий регулятору отказаться от раскрытия бумаг или дачи показаний, сославшись на конфиденциальность данных и источников.


В своем постановлении Нетберн согласилась, что некоторые документы действительно защищены DPP. Однако к другим записям, в частности, к электронному письму с речью Хинмана, нельзя применить данный принцип. 


«Если личные взгляды сотрудников агентства не влияют на “формулирование или осуществление политически ориентированных суждений”, они не защищены DPP. Соответственно, электронные письма, касающиеся речи или ее черновых вариантов, не предшествуют принятию решений и не являются совещательными документами, которые подлежат защите», — постановила судья.


Нетберн также предписала SEC предоставить Ripple некоторые записи встреч сотрудников агентства с третьими лицами. Например, компания получит доступ к стенограмме встречи чиновников с представителями ConsenSys в 2016 году.



Ранее основатель юридической фирмы Deaton Law Firm Джон Дитон отметил, что в 2017 году Хинман и CEO ConsenSys Джозеф Любин провели встречу, которая «не касалась ICO Ethereum», но стала «началом очень взаимовыгодного “союза“».


Вместе с тем регулятор не обязан раскрывать документы, связанные с юридическим анализом XRP. Комиссия также вправе отказать в раскрытии записей о встречах сотрудников с представителями Ripple и межведомственных обсуждениях. 


https://forklog.com/sec-podala-isk-protiv-ripple/

В ноябре 2021 года Fox Business опубликовал масштабное расследование дела SEC против Ripple. По мнению журналистов, стоящие за подачей иска сотрудники регулятора могли быть аффилированы с Ethereum.


В декабре правозащитная некоммерческая организация Empower Oversight потребовала от SEC раскрыть документы, касающиеся потенциального конфликта интересов в действиях бывших высокопоставленных чиновников.


Напомним, глава Ripple Брэд Гарлингхаус допустил успешное разрешение спора с SEC в 2022 году.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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