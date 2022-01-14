Телематические услуги связи сделают удобнее

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Ольга Шульга

Пройти индентификацию для получения телематических услуг связи станет проще и удобнее. В этом поможет новая редакция Правил оказания такого сервиса, которая вступает в силу 14 января.

Телематические услуги — это вид связи, основанный на удалённом доступе к информации. Например, это передача данных через Интернет, электронная и голосовая почта, интернет-телевидение, навигационные системы.

Законы, вступающие в силу с 14 января

В новых правилах предусмотрена возможность проводить идентификацию пользователя через Единую систему идентификации и аутентификации. Оператор получил возможность направлять информацию об оказанных услугах и о состоянии расчётов за них через портал госуслуг.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

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