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Телематические услуги связи сделают удобнее

Телематические услуги связи сделают удобнее

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Ольга Шульга



Пройти индентификацию для получения телематических услуг связи станет проще и удобнее. В этом поможет новая редакция Правил оказания такого сервиса, которая вступает в силу 14 января.

Телематические услуги — это вид связи, основанный на удалённом доступе к информации. Например, это передача данных через Интернет, электронная и голосовая почта, интернет-телевидение, навигационные системы.

Законы, вступающие в силу с 14 января


В новых правилах предусмотрена возможность проводить идентификацию пользователя через Единую систему идентификации и аутентификации. Оператор получил возможность направлять информацию об оказанных услугах и о состоянии расчётов за них через портал госуслуг.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.



#интернет #госуслуги


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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