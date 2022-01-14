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Тимати посадил за руль Хаммера двухлетнего сына

Тимати посадил за руль Хаммера двухлетнего сына
38-летний рэпер Тимати на оживленной трассе посадил за руль младенца. Исполнитель хита «Ключи от рая» отдыхает вместе с детьми и друзьями в Колумбии. Хип-хоп-артист остановился к курортном городе Картахена. Тимур проводит много времени на пляже, а также занимается серфингом в Карибском море. Рэпер начал обучать любимому хобби и Ратика. Мальчик впервые в жизни прокатился по волне. Его сестра Алиса уже смело и бойко управляется с серфбордом. Юнусов решил приучить Ратмира к более серьезному делу – вождению автомобиля «Хаммер». Выпускник «Фабрики звезд-4» усадил ребенка себе на колени и позволил ему рулить. Тимати указывал пальцем на дорогу и что-то объяснял малышу. Одна рука отца была на руле, но уже через мгновение рэпер поднял обе руки и показал – сын всё делает самостоятельно. В это время мимо них проехала фура и несколько автомобилей. Движение было оживленным. Впрочем, исполнитель хита «В клубе» не позволил Ратику долго водить. Тимати не спускал глаз с дороги и не отвлекался. Рэпер продолжал путь, держа руль снизу. Ни Юнусов, ни его сын не были пристегнуты. Примечательно, что таким же образом Тимати учил водить и дочь Алису. Если бы Тимур сделал это в России, то ему пришлось бы нести административную ответственность. Так, неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями  несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ) карается штрафом до 500 тысяч рублей. Правоохранителей заинтересовал случай с другим популярным россиянином – Антоном Гусевым. Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» уговорил восьмилетнего сына Даниэля сесть за руль. Мальчик не хотел это делать. В отличие от Тимати, Антон выбрал свободную дорогу в Подмосковье, где движение было минимальным. Гусев требовал от ребенка ехать быстрее. «Что мы едем, как деды?» — пошутил молодой отец. За подобный метод воспитания он получил штраф в 3 тысячи рублей. В действиях Гусева усмотрели признаки статьи 2.23 КоАП РФ («Нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения»).
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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