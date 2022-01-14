Трейдер допустил рост цены биткоина выше $46 000

О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Mentors Никита Семов.

В пятницу, 14 января, биткоин продемонстрировал откат к $41 680. Рассмотрим, есть ли вероятность продолжения снижения цены первой криптовалюты и от каких ключевых уровней стоит ожидать восходящее движение.

Цена биткоина протестировала ключевой уровень максимального объема длительного накопления. Тест уровня PoC на $41 800 с появлением объемной реакции указывает на высокую вероятность продолжения роста в ближайшей перспективе.

В подтверждение также выступают красные кластера (квадраты), появившиеся на самых минимумах. Это указывает на интерес крупных покупателей на приобретение актива ниже уровня $40 000.

Не стоит забывать, что именно объемы двигают цену любого инструмента, в том числе и биткоина. Поэтому цели должны определяться, отталкиваясь от зон скопления крупного объема. Такими уровнями на данный момент являются: $46 250, $47 000 и $49 250.

Приоритетный сценарий — восходящее движение с первичной целью для роста к $46 250. При закреплении за этим ключевым значением ожидание строится на достижении уровня $49 250 (в рамках диапазона) с коррекцией от PoC к $47 000.



