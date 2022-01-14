В Англии обнаружили уникальное заброшенное место, где стоят 50 редких авто на миллионы долларов, но никому не нужны

Специалисты Лост Адвентюрс решили отправиться в уникальное путешествие. Пунктом назначения была особое место, в котором, согласно слухам, сохранилось большое число транспортных средств.

Этим местом оказалось полноценное поле, и ребята действительно сделали такое открытием. Им удалось обнаружить полсотни машин, включая достаточно дорогие и редкие модели.

На поле располагался ангар, где был обнаружен Ягуар, выпущенные в середине прошлого века.

Авто имело необычную на сегодняшний день расцветку – ее кузов был покрыт красивым оливковым лакокрасочным материалом.

Также там был найден МГ МГБ – эти машины были популярны в Англии в 70-х годах XX века.

Многие авто оказались очень дорогими – их стоимость доходил до полумиллиона фунтов.

Один из специалистов, учувствовавших в поиске, рассказал:

«Это было удивительное приключение. Мы нашли ангар на поле, а после занялись обследовать его. Мы были очень удивлены столь дорогими и ценными в историческом смысле находкам. Каждый из нас смог получить прекрасный опыт, которые останется в нашем памяти на всю жизнь».



