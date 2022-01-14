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В Армавирском педуниверситете откроется технопарк универсальных педагогических компетенций

В Армавирском педуниверситете откроется технопарк универсальных педагогических компетенций

В Армавирском государственном педагогическом университете откроется технопарк универсальных педагогических компетенций «Учитель будущего поколения России». Он станет современным и технологичным образовательным пространством для педагогического проектирования и совместной деятельности студентов, позволяющей приобрести опыт междисциплинарного и метапредметного конструирования, сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Другое направление работы технопарка – научно-методическое сопровождение педагогических работников региона.

Обучение будущих педагогов пойдет по шести направлениям. Так, универсальный педагогический IT-кластер и кластер междисциплинарной практической подготовки позволят отработать новые формы подготовки будущего учителя и актуализировать уже имеющиеся методики. Открытый лекторий и просветительский кластер предназначены для проведения массовых мероприятий. А кластер соревновательной робототехники и интерактивная видеостудия займутся реализацией своих программ. 

Для профессорско-преподавательского состава университета уже проведены курсы повышения квалификации по формированию у студентов универсальных педагогических компетенций, включая развитие функциональной грамотности обучающихся.

# Общество

По материалам: edu.ru

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