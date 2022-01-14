В Bank of America предсказали Solana статус Visa в мире криптовалют

Solana может обойти Ethereum и обрести статус «платежной системы Visa для экосистемы цифровых активов». Об этом говорится отчете аналитиков Bank of America, пишет CoinDesk.

Подобные выводы эксперты сделали на основании оценки масштабируемости, транзакционных комиссий и степени простоты использования.

Solana относительно лучше прочих оптимизирована для потребителей в таких сценариях использования, как микроплатежи, DeFi, NFT, Web 3.0 и игры. В блокчейне развернуто свыше 400 dapps.

C момента своего основания сеть обработала 50 млрд транзакций, объем заблокированных в DeFi-протоколах средств составил $11 млрд, также в блокчейне выпустили более 5,7 млн NFT. Для сравнения — за последний финансовый год пользователи Visa совершили 164,7 млрд транзакций.

Аналитики обратили внимание и на имевшие место сбои в Solana, отметив меньшую степень децентрализации и безопасность по сравнению с блокчейном второй по капитализации криптовалюты.

«В Ethereum [это достигается] за счет более низкой пропускной способности. Наблюдаются перегрузки блокчейна, а транзакционные комиссии порой превышают передаваемую сетью стоимость. В итоге проект может сфокусироваться на крупных транзакциях и на таких сценариях использования, как хранение, цепочки поставок и идентификационные данные», — написали аналитики.

В Bank of America считают, что по мере повышения интереса пользователей к альтернативным L1-сетям доминирование Ethereum снизится.

Напомним, аналитики Electric Capital пришли к выводу, что экосистемы Polkadot, Solana, NEAR, BInance Smart Chain, Avalanche и Terra растут быстрее, чем Ethereum.

Специалисты из CoinGecko подсчитали, что инвестиции в Solana стали самыми прибыльными в 2021 году среди топ-30 монет.

Ранее глава криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил, что у Solana есть все шансы стать следующим биткоином.

Содиректор по инвестициям Pantera Capital Джои Круг предсказал, что через 10-20 лет до половины транзакций придутся на Ethereum.

В конце 2021 года Виталик Бутерин рассказал о роли ZK-Rollups в масштабируемости Ethereum и предложил метод снижения стоимости транзакций в L2.

В декабре состоялся запуск тестнета Kintsugi для проверки процесса перехода к Ethereum 2.0

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