В благовещенском «IT-кубе» проходит профильная смена для учеников младших классов

Ученики четвертых классов благовещенской школы № 2 участвуют в профильной программе «Путешествие в «IT-ландию», которая проводится на базе центра «IT-куб», сообщает пресс-служба Минобрнауки Амурской области.

В течение трех дней ребята познакомятся цифровыми и информационными технологиями, создадут командные проекты.

Под руководством наставников школьники изучают различные направления. В лаборатории игр Kodu они анимируют персонажей и создают свои 3D-игры.

Начинающие мультипликаторы работают в Pivot Animator, причем занятия доступны для ребят, не имеющих особых навыков рисования.

Еще две команды знакомятся с языком Java и бороздят просторы интернета. Участники смены создают мини-игру и придумывают квест в виртуальной комнате.

Завершится смена защитой проектов. Все участники получат сертификаты и памятные призы. «Путешествие в «IT-ландию» завершится 15 января.

