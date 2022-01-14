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В Иркутской области пройдет профориентационный форум

В Иркутской области пройдет профориентационный форум

17–19 января в Иркутской области в режиме онлайн пройдет профориентационный форум. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

К участию приглашаются ребята, которые хотят пройти профессиональные пробы и определиться с дальнейшей образовательной траекторией.

В работе форума будут принимать участие представители предприятий: ранее глава региона Игорь Кобзев дал поручение Министерству образования региона по итогам встречи с детским общественным советом при уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области сформировать реестр учащихся выпускных классов образовательных организаций Приангарья, желающих заключить договор о целевом обучении.

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов отметил, что профориентационная деятельность в регионе нацелена на становление и развитие системы наставничества между работодателями и школьниками, заинтересованными получить профильное образование и в будущем работать на предприятиях региона.

«В ноябре 2021 года в Иркутской области в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина утвержден план (дорожная карта) мероприятий, согласно которому будут организовывать профориентацию школьников. Необходимо придать этой работе региональный вектор, соотнести ее максимально с кадровыми потребностями экономики области, и профориентационный форум мы проводим именно с таким прицелом», – отметил Максим Парфенов.

В рамках программы форума представители организаций-работодателей региона выступят с презентациями, посвященными своей деятельности, а учащиеся смогут познакомиться с профилями работы организаций, их приоритетными направлениями, задать интересующие вопросы. Модератором онлайн-форума выступает Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования.

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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