Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Калужской области открыта школа на 1000 мест

В Калужской области открыта школа на 1000 мест

В январе 2022 года в городе Кондрово Калужской области начала работу школа, построенная по национальному проекту «Образование». Здесь будут учиться 1000 ребят.

В школе работают специализированные кабинеты для проведения уроков технологии (слесарная, столярная, швейная мастерские, кулинарная студия, информатики, черчения и изо, музыки, физики, биологии, химии. Для проведения занятий с учащимися начальных классов во внеурочное время предусмотрена игровая комната.

В здании открыт информационно-библиотечный центр, также выделены зона для самостоятельной работы, оборудованная компьютерами, и зона для проведения лекториев.


 

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

Вторая половина января по Game Pass уже выглядит фантастически
Вторая половина января по Game Pass уже выглядит фантастически
Инсайдер Джез Корден — про разработку новой части Killer Instinct командой Xbox
Инсайдер Джез Корден — про разработку новой части Killer Instinct
В Республике Хакасия открылся детский сад на 80 мест
В Республике Хакасия открылся детский сад на 80 мест
В Калужской области открыта школа на 1000 мест
В Калужской области открыта школа на 1000 мест
Лариса Долина поделилась фото со знаменитой сестрой в цыганских нарядах
Лариса Долина поделилась фото со знаменитой сестрой в цыганских
Алена Апина попала в больницу в канун старого Нового Года
Алена Апина попала в больницу в канун старого Нового Года
Видео, которое заставит тебя переживать за пингвиненка, который отчаянно бежит к маме спасаясь со льдины
Видео, которое заставит тебя переживать за пингвиненка, который
Китай создаст собственный рынок NFT
Китай создаст собственный рынок NFT
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Раков
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Раков
Группа американских банков создала консорциум для выпуска стейблкоина
Группа американских банков создала консорциум для выпуска стейблкоина
CoinGecko: в 2021 году капитализация криптовалют из топ-30 выросла на 176%
CoinGecko: в 2021 году капитализация криптовалют из топ-30 выросла на
Сашу Звереву пытаются лишить детей в США
Сашу Звереву пытаются лишить детей в США

Топ на сегодня

Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака
Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022 года:
Круглый стол ЭИСИ: эксперты обсудили причины протестов в мире
Круглый стол ЭИСИ: эксперты обсудили причины протестов в мире
Старый Новый год: три обряда на любовь и счастье в 2022 году
Старый Новый год: три обряда на любовь и счастье в 2022 году
Меган Фокс выходит замуж за Колсона Бэйкера
Меган Фокс выходит замуж за Колсона Бэйкера
Моргенштерн поддержал проект TON и заявил, что будущее в криптовалютах
Моргенштерн поддержал проект TON и заявил, что будущее в криптовалютах

Еще по теме

В Тулуне открылась новая школа
В Волгоградской области в поселке Степной открылась новая школа на 500 мест
В Волгоградской области откроется школа на 500 мест
В Волгоградской области построят школу в рамках нацпроекта «Образование»