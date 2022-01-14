В Калужской области открыта школа на 1000 мест

В январе 2022 года в городе Кондрово Калужской области начала работу школа, построенная по национальному проекту «Образование». Здесь будут учиться 1000 ребят.

В школе работают специализированные кабинеты для проведения уроков технологии (слесарная, столярная, швейная мастерские, кулинарная студия, информатики, черчения и изо, музыки, физики, биологии, химии. Для проведения занятий с учащимися начальных классов во внеурочное время предусмотрена игровая комната.

В здании открыт информационно-библиотечный центр, также выделены зона для самостоятельной работы, оборудованная компьютерами, и зона для проведения лекториев.



