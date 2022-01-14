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В Карачаево-Черкесии за 2019–2021 годы было создано 87 центров «Точка роста»

В Карачаево-Черкесии за 2019–2021 годы было создано 87 центров «Точка роста»

В Карачаево-Черкесии за 2019–2021 годы было создано 87 центров образования цифрового, гуманитарного, естественно-научного, технологического профилей «Точка роста» Минпросвещения России на базе общеобразовательных организаций сельской местности и малых городов, сообщает пресс-служба Правительства Карачаево-Черкесской Республики.

В 2022 году на территории республики планируется открытие еще 26 центров «Точка роста».

Центры оснащены современным и высокоинтеллектуальным оборудованием: 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, оборудованием для изучения информатики, технологии, основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество

По материалам: edu.ru

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В Карачаево-Черкесии за 2019–2021 годы было создано 87 центров «Точка роста»
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