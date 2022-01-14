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В Москве стартовала IX метапредметная олимпиада «Не прервется связь поколений – 2022»

В Москве стартовала IX метапредметная олимпиада «Не прервется связь поколений – 2022»

В Москве стартовала IX метапредметная олимпиада «Не прервется связь поколений – 2022» для учеников 4–11-х классов и студентов колледжей, сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

Участники изучат героические страницы истории России, своей семьи, а также боевые и трудовые подвиги людей, внесших неоценимый вклад в победу над врагом и в развитие нашей страны. На основе проведенных исследований они создадут информационные проекты с инфографикой.

Свои проекты ребята должны загрузить в личные кабинеты на сайте олимпиады до 20 апреля. В мае станут известны результаты и состоится награждение победителей.

«Участие в олимпиаде «Не прервется связь поколений» давно является для столичных школьников одной из значимых традиций. С каждым годом работы юных исследователей становятся глубже и содержательнее, они уверенно выходят за пределы истории собственной семьи, обращаясь к важным вопросам истории города, страны, Великой Отечественной войны. Олимпиада учит осмысленной работе с большими объемами информации, прививает культуру обращения с музейными объектами, фамильными реликвиями, архивными документами», – отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Олимпиада «Не прервется связь поколений» проходит в Москве с 2014 года. Она направлена на сохранение преемственности между поколениями внутри каждой отдельной семьи и всего народа. В прошлом году в олимпиаде приняли участие более 19 тысяч учащихся образовательных организаций столицы.

# Общество

По материалам: edu.ru

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