В Оренбурге обсудили профилактику буллинга в школах

В Павловском лицее имени В.А. Нарывского города Оренбурга состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы профилактики буллинга в детско-подростковой среде.

Они пришли к выводу о необходимости создания в образовательных организациях благоприятной психологической среды, способствующей взаимопониманию педагогов, обучающихся и их родителей.

В ходе совещания речь шла также о значимости своевременного информирования правоохранительных органов и иных субъектов профилактики об известных фактах напряженности в межличностных отношениях школьников со сверстниками и взрослыми. Конкретные решения, принятые в рамках встречи, были дополнены просмотром тематических видеороликов, которые будут использованы как наглядное пособие в рамках родительского всеобуча и часов общения со старшеклассниками.

Тема профилактики буллинга в образовательных организациях обсуждается на постоянной основе с участием главного внештатного педагога-психолога Оренбургской области Ирины Деминой и других специалистов в рамках онлайн-форумов «Профилактика девиантного поведения учащихся» и «Жизнь без опасности» для педагогических и руководящих работников области, областных дистанционных родительских собраний.

24 января региональное Министерство образования организует плановое совещание с руководителями муниципальных отделов образования по вопросу «Профилактика школьного буллинга: актуальные проблемы и пути их решения». Запланировано также проведение обучающего тренинга для руководителей образовательных организаций и их заместителей по вопросам воспитания.

