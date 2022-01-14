В Пермском крае продолжается реализация краевого проекта «Профильные медицинские классы». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«Школы, в которых внедряется профориентационная инициатива, могут участвовать в конкурсе на приобретение специализированного оборудования для отработки практических навыков и проведения научно-исследовательских проектов за счет средств краевого и местного бюджетов», – уточняется в информационном релизе.

«Мы понимаем, у нас есть кадровый дефицит в медицинской сфере, в системе здравоохранения, и нам нужно эту задачу решать, причем системно. Необходимо выстроить цепочку «школа – колледж – вуз – медучреждение». Это поможет ребятам уже в подростковом возрасте определиться с будущей профессией, готовиться к учебе в университете и заранее знать, что для них есть рабочие места в поликлиниках и больницах по всему Прикамью», – заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Ранее краевым Министерством образования и науки были подведены итоги отбора школ на оснащение кабинетов в текущем году. Каждая образовательная организация получит по 15 миллионов рублей. Победителями конкурса стали школа № 6 и лицей № 2 г. Перми, гимназия № 3 г. Кудымкара, гимназия № 1 г. Соликамска и школа № 8 г. Березники.

В регионе проект медицинских классов стартовал в сентябре 2021 года по инициативе губернатора. Старшеклассники могут изучать профильные предметы по теме лечебного дела под кураторством преподавателей ведущих вузов Перми и практикующих врачей.

