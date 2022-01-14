В Правительстве одобрили поправки об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%

15:08 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок об индексации пенсии в 2022 году на 8,6%. Об этом заявил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков, передаёт ТАСС.

«Сегодня одобрен проект поправок в рамках исполнения поручения президента России о проведении индексации пенсии в 2022 году на 8,6%», — отметил Жуков.

Он также уточнил, что после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля.

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