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В Правительстве одобрили поправки об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%

В Правительстве одобрили поправки об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%

15:08  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок об индексации пенсии в 2022 году на 8,6%. Об этом заявил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков, передаёт ТАСС.

«Сегодня одобрен проект поправок в рамках исполнения поручения президента России о проведении индексации пенсии в 2022 году на 8,6%», — отметил Жуков.

Он также уточнил, что после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля.

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#пенсии

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По материалам: pnp.ru

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