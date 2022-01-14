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В Республике Хакасия открылся детский сад на 80 мест

В Республике Хакасия открылся детский сад на 80 мест

В посёлке Аскиз (Республика Хакасия) состоялось торжественное открытие нового детского сада «Настенька», возведённого в рамках национального проекта «Демография», информирует Минпросвещения России.

На строительство дошкольного общеобразовательного учреждения было выделено 83 млн рублей из средств консолидированного бюджета – федерального, республиканского и местного.

Новый детский сад в республике рассчитан на 80 мест, детей будут принимать в четырёх группах. В детском саду предусмотрены отдельные спальные и игровые комнаты, медицинский и музыкальный кабинеты, физкультурный зал, кабинет психолога, сенсорная комната. Здание оборудовано автоматизированной пожарной сигнализацией и камерами видеонаблюдения.

За последние два года в Хакасии в рамках нацпроекта «Демография» построено шесть детских садов на 740 мест. В данное время ведётся строительство ещё четырёх дошкольных образовательных организаций.

Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Демография» реализует мероприятия федерального проекта «Содействие занятости», которые помогут обеспечить в регионах полную доступность дошкольного образования для детей раннего возраста к концу 2023 года с учётом взятых на себя обязательств в рамках реализации региональных полномочий.

В настоящее время (по состоянию на 1 января 2022 г.) доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет на территории Российской Федерации составляет 96,13%, для детей в возрасте от полутора до трёх лет – 96,25%, а от трёх до семи лет – 99,58%.

# Общество

По материалам: edu.ru

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