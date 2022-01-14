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В Росрыболовстве не ждут резкого роста цен на красную икру в России

В Росрыболовстве не ждут резкого роста цен на красную икру в России

13:53  Автор: Юлия Катенёва


Источник: РИА Новости



Резкий рост на красную икру в России маловероятен, дефицита продукции из лососевых на рынке не наблюдается, заявили РИА «Новости» в Росрыболовстве.

В министерстве пояснили: стоимость икры ограничена спросом и покупательской способностью россиян.

Три ретейлера согласились ограничить наценки на продукты, сообщили в ФАС


О возможном росте цен на красную икру ранее написала газета «Ведомости». По данным издания, соответствующее уведомление поставщики направили в торговые сети, обосновав увеличение стоимости дефицитом продукции на рынке. Так, рост цен может составить от 7 до 17 процентов в зависимости от позиции, пишет издание. Отдельные прогнозы сулят рост цен от 20-30 процентов по премиальному сегменту.

Однако в Росрыболовстве дефицит отрицают. Объем производства красной икры покрывает все потребности внутреннего рынка и даже дает возможность поставлять ее на экспорт, указали в ведомстве, уточнив, что с января по ноябрь 2021 года выпуск красной икры увеличился в два раза, до 22,6 тысячи тонн.

При этом цена производителя отличается от стоимости, которую мы видим в магазинах, указали в министерстве.


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Цена икры у рыбаков в конечной стоимости составляет около 50 процентов, а далее цена повышается по цепочке посредников, которые могут необоснованно завышать стоимость продукта.

Еще одним, но очень важным фактором влияния на стоимость икры оказывает продовольственная инфляция. По данным Росстата на декабрь 2021 года, продовольственные товары в годовом выражении подорожали на 10,62 процента.



#цены #продукты


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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