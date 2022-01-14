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В Северной Осетии до 2024 года отремонтируют более 60 школ

В Северной Осетии до 2024 года отремонтируют более 60 школ

В Северной Осетии до 2024 года отремонтируют более 60 школ, сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования и науки республики Эллу Алибекову.

«Нами была подана заявка на ремонт 63 школ, она прошла отбор. В каждой образовательной организации будет проведен капитальный ремонт. Он рассчитан на период с 2022 по 2023 год. Есть объекты, которые будут включены в капремонт в 2022 году со сроком завершения в августе 2022-го», – сказала Элла Алибекова.

Она уточнила, что на эти цели Северной Осетии было выделено 3,5 миллиарда рублей. В некоторых школах первый этап ремонтных работ начнется летом этого года. После его завершения школьники продолжат обучение, а следующим летом вновь возобновится ремонт.

Также будут построены две новые школы во Владикавказе и одна школа в Беслане.

# Общество

По материалам: edu.ru

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