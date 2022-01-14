В шести школах Бурятии отремонтируют спортзалы

В Бурятии продолжается реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». В числе мероприятий – проведение ремонта в спортивных залах образовательных организаций.

На эти цели направят более 16 миллионов рублей, уточняет пресс-служба Минобрнауки региона.

В 2022 году спортивные залы обновят в следующих учебных заведениях:

– Новоильинский агротехнический лицей Заиграевского района;

– Майская школа Курумканского района;

– Иракиндинская школа Муйского района;

– Убур-Дзокойская школа Селенгинского района;

– Большекуналейская школа Тарбагатайского района;

– Новоселенгинская школа-интернат Селенгинского района.

«Благодаря капитальному ремонту спортзалов сельские школы смогут усилить работу спортивных секций, проводить тренировки и соревнования по различным видам спорта», – подчеркнул врио министра образования и науки региона Валерий Поздняков.

В спортзалах заменят окна, напольное покрытие, установят новые двери, а также отремонтируют стены и потолки. В рамках нацпроекта в образовательные организации поставят новое спортивное оборудование и инвентарь.

За последние три года капитальный ремонт спортивных залов завершился в 36 школах Республики Бурятия.