В шести школах Бурятии отремонтируют спортзалы
В Бурятии продолжается реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». В числе мероприятий – проведение ремонта в спортивных залах образовательных организаций.
На эти цели направят более 16 миллионов рублей, уточняет пресс-служба Минобрнауки региона.
В 2022 году спортивные залы обновят в следующих учебных заведениях:
– Новоильинский агротехнический лицей Заиграевского района;
– Майская школа Курумканского района;
– Иракиндинская школа Муйского района;
– Убур-Дзокойская школа Селенгинского района;
– Большекуналейская школа Тарбагатайского района;
– Новоселенгинская школа-интернат Селенгинского района.
«Благодаря капитальному ремонту спортзалов сельские школы смогут усилить работу спортивных секций, проводить тренировки и соревнования по различным видам спорта», – подчеркнул врио министра образования и науки региона Валерий Поздняков.
В спортзалах заменят окна, напольное покрытие, установят новые двери, а также отремонтируют стены и потолки. В рамках нацпроекта в образовательные организации поставят новое спортивное оборудование и инвентарь.
За последние три года капитальный ремонт спортивных залов завершился в 36 школах Республики Бурятия.