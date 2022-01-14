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В Удмуртии выпустили видеоматериалы для подготовки к ОГЭ

В Удмуртии выпустили видеоматериалы для подготовки к ОГЭ

Региональный центр оценки качества образования Удмуртии выпустил видеоролики по подготовке к государственной итоговой аттестации учеников 9-х классов.  Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Школьникам предстоит на экзамене выполнить практический эксперимент по физике и химии, и обучающие видеоматериалы помогут им ознакомиться с перечнем заданий и нюансами их выполнения.

В съемках участвовали председатели региональных предметных комиссий Удмуртии по физике и химии.

«Видеоролики по физике представляют собой краткий обзор состава набора и краткое описание практических задач, которые могут быть выполнены с помощью данного набора. Видеоролики по химии – это краткий инструктаж для выпускников и учителей о правилах безопасности при выполнении практической части экзамена», – рассказал руководитель Регионального центра оценки качества образования Дмитрий Дектерев.

Он уточнил, что видеоматериалы будут направлены во все образовательные организации для использования при подготовке к ОГЭ. Весной этого года планируется изготовить еще два видеоролика по физике.

# Общество

По материалам: edu.ru

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