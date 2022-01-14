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В Волгоградской области в 2022 году откроют 96 центров «Точка роста»

В Волгоградской области в 2022 году откроют 96 центров «Точка роста»

В Волгоградской области в 2022 году откроют 96 центров «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Волгоградской области. 

В новом учебном году более 20,5 тысячи школьников приступят к занятиям в оборудованных по современному стандарту кабинетах.

Работа по созданию современных образовательных пространств естественно-научной и технологической направленностей в малых городах и школах сельских территорий ведется в рамках реализации национального проекта «Образование». В настоящий момент в Волгоградской области уже функционирует 195 центров «Точка роста», к 2024 году их количество увеличится более чем в два раза: в школах региона в общей сложности будет работать 510 центров.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество

По материалам: edu.ru

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