Вера Брежнева засветила округлившийся живот

39-летняя певица и актриса Вера Брежнева поделилась видео с отдыха на Мальдивах, на котором показала располневшую фигуру. Новогодние праздники Вера Брежнева проводит на Мальдивах. На шикарный курорт артистка отправилась без мужа Константина Меладзе: компанию ей составила младшая сестра Виктория Галушка и дизайнер Катя Сильченко. Экс-солистка «ВИА Гры» призналась, что два года мечтала улететь к океану, ведь обычно с продюсером они проводят отпуска в Италии, где у них есть собственная недвижимость.Вера Брежнева На этот же раз Брежнева поселилась на роскошной вилле с собственным бассейном и выходом на пляж. Артистка плавает, загорает, занимается снорклингом и, судя по всему, не отказывает себе во вкусной еде. По крайней мере, об этом явно свидетельствует фигура певицы, несовершенства которой внимательные подписчики рассмотрели на свежем видео в Instagram.Вера Брежнева «Ну, наконец-то! Как у обычной женщины —живот!», «Упс! Сверкнула интимным, усевшись на барную стойку», «Слишком откровенно! Как Меладзе такое позволил?», — не удержались от комментариев интернет-пользователи. К слову, отдых Брежневой на Мальдивах обходится ей в круглую сумму. Артистка рассказала, что очень тщательно выбирала место для отпуска и остановилась на совсем новом отеле The Ritz-Carlton Maldives, потому что он находится близко к аэропорту. Правда, одна ночь на вилле стоит примерно полмиллиона рублей.