Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Актуальные новости » Видео, которое заставит тебя переживать за пингвиненка, который отчаянно бежит к маме спасаясь со льдины

Видео, которое заставит тебя переживать за пингвиненка, который отчаянно бежит к маме спасаясь со льдины

Видео, которое заставит тебя переживать за пингвиненка, который отчаянно бежит к маме спасаясь со льдины

На сегодняшний день во всех социальных сетях можно увидеть ролик с пингвином, который отбился от стаи. Отчаянные попытки малыша перебраться с огромной льдины на другой берег.

Животное молниеносно решает лечь на живот и скользит в сторону, где происходит последний откол.

И знаете это явно его день, на последних секундах он успевает выскользнуть и воссоединиться с родными.

@derik.munson0 A video from a few years back while down in Antarctica.#golittlerockstar ♬ Pope Is a Rockstar — Sales

Данное видео взорвало TikTok. Собрало более 100 млн просмотров и комментариев людей, которые переживали за него больше, чем за себя в жизни.

«Молодец, успел»


«Ком стал в горле, однако после того как успел, все как рукой сняло»



«Прямо до слез»

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

Последние новости

Лариса Долина поделилась фото со знаменитой сестрой в цыганских нарядах
Лариса Долина поделилась фото со знаменитой сестрой в цыганских
Алена Апина попала в больницу в канун старого Нового Года
Алена Апина попала в больницу в канун старого Нового Года
Видео, которое заставит тебя переживать за пингвиненка, который отчаянно бежит к маме спасаясь со льдины
Видео, которое заставит тебя переживать за пингвиненка, который
Китай создаст собственный рынок NFT
Китай создаст собственный рынок NFT
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Раков
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Раков
Группа американских банков создала консорциум для выпуска стейблкоина
Группа американских банков создала консорциум для выпуска стейблкоина
CoinGecko: в 2021 году капитализация криптовалют из топ-30 выросла на 176%
CoinGecko: в 2021 году капитализация криптовалют из топ-30 выросла на
Сашу Звереву пытаются лишить детей в США
Сашу Звереву пытаются лишить детей в США
Стефанию Маликову в секси-юбке с бахромой запечатлела мама на фоне пальмы
Стефанию Маликову в секси-юбке с бахромой запечатлела мама на фоне
Обрезание Господне 14 января 2022 года: суть и традиции праздника
Обрезание Господне 14 января 2022 года: суть и традиции праздника
Миссия выполнена: миротворцы ОДКБ готовятся к выводу из Казахстана
Миссия выполнена: миротворцы ОДКБ готовятся к выводу из Казахстана
К проекту «Вологодские каникулы» присоединились более 40 тысяч школьников
К проекту «Вологодские каникулы» присоединились более 40 тысяч

Топ на сегодня

Дима Билан признался, что ему стыдно за Клаву Коку
Дима Билан признался, что ему стыдно за Клаву Коку
Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака
Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022 года:
Меган Фокс выходит замуж за Колсона Бэйкера
Меган Фокс выходит замуж за Колсона Бэйкера
Круглый стол ЭИСИ: эксперты обсудили причины протестов в мире
Круглый стол ЭИСИ: эксперты обсудили причины протестов в мире
Старый Новый год: три обряда на любовь и счастье в 2022 году
Старый Новый год: три обряда на любовь и счастье в 2022 году

Еще по теме

Видео со смешными рождественскими историями взорвало сеть
Очевидцы НЛО над Омском выложили видео в Сеть
Сеть "взорвало" видео с убегающим ребенком
Видео с голубем, который устал жить, «взорвало» социальные сети