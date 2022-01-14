Видео, которое заставит тебя переживать за пингвиненка, который отчаянно бежит к маме спасаясь со льдины

На сегодняшний день во всех социальных сетях можно увидеть ролик с пингвином, который отбился от стаи. Отчаянные попытки малыша перебраться с огромной льдины на другой берег.

Животное молниеносно решает лечь на живот и скользит в сторону, где происходит последний откол.

И знаете это явно его день, на последних секундах он успевает выскользнуть и воссоединиться с родными.

@derik.munson0 A video from a few years back while down in Antarctica.#golittlerockstar ♬ Pope Is a Rockstar — Sales

Данное видео взорвало TikTok. Собрало более 100 млн просмотров и комментариев людей, которые переживали за него больше, чем за себя в жизни.

«Молодец, успел»





«Ком стал в горле, однако после того как успел, все как рукой сняло»



