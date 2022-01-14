Visa заявила о готовности малых предприятий интегрировать криптоплатежи

В 2022 году почти четверть малых торговых предприятий в девяти странах мира планируют принимать цифровые валюты в качестве формы оплаты. Это следует из данных опроса Visa, сообщает Reuters.

Исследование охватило 2250 владельцев малого бизнеса в Бразилии, Канаде, Германии, Гонконге, Ирландии, России, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах и США. В потребительском сегменте Visa опросила 500 взрослых жителей Соединенных Штатов и по 1000 в остальных странах.

13% потребителей в этих юрисдикциях ожидают, что розничные точки предложат возможность криптовалютных платежей.

"Я думаю, все больше людей чувствуют себя более уверенно с криптовалютами", — отметила директор компании по глобальным продажам и эквайрингу Джени Манди.

Малые предприятия за пределами Северной Америки более открыты для платежей в цифровых валютах. Visa обнаружила, что свыше 30% небольших мерчантов в Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге, Сингапуре и Бразилии намерены в ближайшие месяцы предложить возможность оплаты криптовалютами.

В США этот показатель составляет 19%, в Канаде — всего 8%.

Почти три четверти опрошенных предприятий заявили, что внедрение новых форм платежей является "фундаментальным условием" для роста их бизнеса. По словам Манди, в рамках этой стратегии для многих принятие криптовалют может стать естественным шагом в развитии.

Напомним, в декабре 2021 года Visa заявила о создании консультационного подразделения с целью помочь клиентам ориентироваться в биткоине и других цифровых валютах.