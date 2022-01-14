Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Visa заявила о готовности малых предприятий интегрировать криптоплатежи

Visa заявила о готовности малых предприятий интегрировать криптоплатежи

Visa заявила о готовности малых предприятий интегрировать криптоплатежи


В 2022 году почти четверть малых торговых предприятий в девяти странах мира планируют принимать цифровые валюты в качестве формы оплаты. Это следует из данных опроса Visa, сообщает Reuters.


Исследование охватило 2250 владельцев малого бизнеса в Бразилии, Канаде, Германии, Гонконге, Ирландии, России, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах и США. В потребительском сегменте Visa опросила 500 взрослых жителей Соединенных Штатов и по 1000 в остальных странах.


13% потребителей в этих юрисдикциях ожидают, что розничные точки предложат возможность криптовалютных платежей.


"Я думаю, все больше людей чувствуют себя более уверенно с криптовалютами", — отметила директор компании по глобальным продажам и эквайрингу Джени Манди.


Малые предприятия за пределами Северной Америки более открыты для платежей в цифровых валютах. Visa обнаружила, что свыше 30% небольших мерчантов в Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге, Сингапуре и Бразилии намерены в ближайшие месяцы предложить возможность оплаты криптовалютами.


В США этот показатель составляет 19%, в Канаде — всего 8%.


Почти три четверти опрошенных предприятий заявили, что внедрение новых форм платежей является "фундаментальным условием" для роста их бизнеса. По словам Манди, в рамках этой стратегии для многих принятие криптовалют может стать естественным шагом в развитии.


Напомним, в декабре 2021 года Visa заявила о создании консультационного подразделения с целью помочь клиентам ориентироваться в биткоине и других цифровых валютах.

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

К проекту «Вологодские каникулы» присоединились более 40 тысяч школьников
К проекту «Вологодские каникулы» присоединились более 40 тысяч
Школы – это точки роста регионов
Школы – это точки роста регионов
Геймплей Dying Light 2 впервые показали на Xbox One и Playstation 4
Геймплей Dying Light 2 впервые показали на Xbox One и Playstation 4
Разработчики Dying Light 2 объявили, когда появятся первые обзоры игры
Разработчики Dying Light 2 объявили, когда появятся первые обзоры игры
Visa заявила о готовности малых предприятий интегрировать криптоплатежи
Visa заявила о готовности малых предприятий интегрировать
CertiK оценил объем похищенных в 2021 году из экосистемы DeFi средств в $1,3 млрд
CertiK оценил объем похищенных в 2021 году из экосистемы DeFi средств
Высокооцененная пошаговая ролевая игра Battle Brothers уже доступна на Xbox
Высокооцененная пошаговая ролевая игра Battle Brothers уже доступна
Подписчикам EA Play и Game Pass Ultimate доступен новый бонус
Подписчикам EA Play и Game Pass Ultimate доступен новый бонус
Джейсон Момоа и Лиза Боне расстались после 16 лет совместной жизни
Джейсон Момоа и Лиза Боне расстались после 16 лет совместной жизни
Граф Калиостро: обманщик или великий маг?
Граф Калиостро: обманщик или великий маг?
В Волгоградской области в 2022 году откроют 96 центров «Точка роста»
В Волгоградской области в 2022 году откроют 96 центров «Точка роста»
МИД России оценил русофобские заявления министра информации Казахстана
МИД России оценил русофобские заявления министра информации Казахстана

Топ на сегодня

Лолита Милявская запечатлелась в купальнике в бассейне Тель-Авива
Лолита Милявская запечатлелась в купальнике в бассейне Тель-Авива
Дима Билан признался, что ему стыдно за Клаву Коку
Дима Билан признался, что ему стыдно за Клаву Коку
Сериал "Эмили в Париже" продлили на два сезона
Сериал "Эмили в Париже" продлили на два сезона
«Король облигаций» Джеффри Гундлах призвал ждать биткоин по $25 000 из-за политики ФРС
«Король облигаций» Джеффри Гундлах призвал ждать биткоин по $25 000
«Тинькофф» приобрел долю в криптовалютном сервисе Aximetria
«Тинькофф» приобрел долю в криптовалютном сервисе Aximetria

Еще по теме

Visa и Mastercard прокомментировали стоимость электронных платежей в России
Ledger выпустит криптовалютную карту Visa
Visa поспособствует массовому принятию биткоина
Mastercard и Visa подготовили новые правила для банковских карт в России