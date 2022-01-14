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Вторая половина января по Game Pass уже выглядит фантастически

Вторая половина января по Game Pass уже выглядит фантастически


Компания Microsoft еще не объявила список игр, которые пополнят подписку Game Pass во второй половине января. Вчера были добавлены последние игры из подборки на первую половину месяца, и на следующей неделе можно ждать анонсы новых проектов в Game Pass. Но уже список игр в Game Pass на вторую половину января выглядит фантастически.

Известно о том, что во второй половине января в Game Pass добавят, как минимум, следующие игры:



Nobody Saves the World (в день релиза). 18 января. Уникальная игра от создателей Guacamelee, которая выглядела крайне любопытно в рамках демо-версии. В игре предстоит стать существом, которое может принимать различные формы. Всего будет более 15 форм, способности которых можно уникальным образом комбинировать. Игра предлагает одиночное прохождение и мультиплеер.



Rainbow Six Extraction (в день релиза). 20 января. Кооперативный шутер от Ubisoft. Несмотря на не самые лестные первые рецензии от журналистов, игра явно заслуживает внимания, если вам нравится подобный жанр.



Трилогия Hitman (в день релиза). 20 января. Игры серии Hitman не нуждаются в лишнем представлении. Третья часть серии в 2021 году получила немало наград «Игра года» и была высоко оценена, как критиками, так и игроками (отметим, что на старте в Hitman 3 отсутствовала русская локализация, но потом ее добавили). Трилогия Hitman будет в Game Pass сразу после релиза, и ее точно нельзя пропустить, если вы не пробовали игры ранее.



Pupperazzi (в день релиза). 20 января. Навряд ли игру можно назвать ожидаемой многими проектом, но у нее наверняка найдутся поклонники. Pupperazzi — это медитативная игра, в которой предстоит фотографировать собак.



Windjammers 2 (в день релиза). 20 января. Windjammers 2 — игра, которую давно ждали поклонники первой части, хоть в России она и не имела особой популярности. Проект представляет собой симулятор метания фрисби, и он обещает интересные соревновательные режимы.

И это явно не все игры, которые будут добавлены в Game Pass во второй половине января. Уже на следующей неделе Microsoft должна огласить полный список.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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