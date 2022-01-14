Высокооцененная пошаговая ролевая игра Battle Brothers уже доступна на Xbox





Любители пошаговых ролевых проектов давно просили студию Overhype выпустить проект Battle Brothers на приставках. Анонс консольных версий игры состоялся в ноябре прошлого года, а сегодня она стала доступна на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.

Напомним, что Battle Brothers — это игра, которая в Steam собрала больше 14 тысяч отзывов, получив «Очень положительный» рейтинг. Это пошаговая тактическая ролевая игра, в которой предстоит стать руководителем банды наемников в средневековом сеттинге. В проекте большой мир, который случайно генерируется. Игра предлагает все, что есть в хороших ролевых проектах — интересные миссии, уникальных персонажей, захватывающие сражения и свободу действий.

Обратите внимание, что в Battle Brothers отсутствует русская локализация.

На Xbox игру Battle Brothers можно купить в двух версиях — базовую за $27,99 или полную (с тремя крупными DLC) за $58,99. Дополнения для базовой версии можно докупить отдельно.

Battle Brothers

Battle Brothers — это тактическая пошаговая RPG, действие которой разворачивается в суровом средневековом фантазийном мире, где вам предстоит управлять наемнической компанией.

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Battle Brothers — Complete Edition

«Battle Brothers — Complete Edition» содержит базовую игру и все дополнительные DLC! Купите набор и сэкономьте на всех товарах.

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Ниже можно посмотреть трейлер Battle Brothers.

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