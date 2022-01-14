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Высокооцененная пошаговая ролевая игра Battle Brothers уже доступна на Xbox

Высокооцененная пошаговая ролевая игра Battle Brothers уже доступна на Xbox


Любители пошаговых ролевых проектов давно просили студию Overhype выпустить проект Battle Brothers на приставках. Анонс консольных версий игры состоялся в ноябре прошлого года, а сегодня она стала доступна на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.

Напомним, что Battle Brothers — это игра, которая в Steam собрала больше 14 тысяч отзывов, получив «Очень положительный» рейтинг. Это пошаговая тактическая ролевая игра, в которой предстоит стать руководителем банды наемников в средневековом сеттинге. В проекте большой мир, который случайно генерируется. Игра предлагает все, что есть в хороших ролевых проектах — интересные миссии, уникальных персонажей, захватывающие сражения и свободу действий.

Обратите внимание, что в Battle Brothers отсутствует русская локализация.

На Xbox игру Battle Brothers можно купить в двух версиях — базовую за $27,99 или полную (с тремя крупными DLC) за $58,99. Дополнения для базовой версии можно докупить отдельно.

Battle Brothers

Battle Brothers — это тактическая пошаговая RPG, действие которой разворачивается в суровом средневековом фантазийном мире, где вам предстоит управлять наемнической компанией.
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Battle Brothers — Complete Edition

«Battle Brothers — Complete Edition» содержит базовую игру и все дополнительные DLC! Купите набор и сэкономьте на всех товарах.
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Ниже можно посмотреть трейлер Battle Brothers.


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По материалам: newxboxone

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