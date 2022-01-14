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За подготовку олимпийских чемпионов тренерам хотят доплачивать к пенсии

За подготовку олимпийских чемпионов тренерам хотят доплачивать к пенсии

Законопроект: № 1189332-7



Тренерам, подготовившим олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских чемпионов, предложили предоставлять доплату к пенсии. Соответствующий законопроект депутатов и сенаторов Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях в весеннюю сессию.

Надбавки к пенсии сейчас полагаются чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. А подготовившие их тренеры такую доплату не получают. Парламентарии решили исправить данную ситуацию.

«Именно тренер играет важную роль в подготовке спортсмена высокого класса, тренер формирует личность спортсмена, прививает настойчивость, воспитывает характер, лепит будущих чемпионов», — отмечал ранее один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

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Этот законопроект не столько о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении или доплатах к пенсии, сколько о заслугах российских тренеров, подготовивших спортивную элиту, также поясняла соавтор инициативы, депутат Госдумы VII созыва Ольга Павлова.

«Закон станет хорошим подспорьем для тех, кто прошёл Олимпийские игры в Токио, и тем, кто собирается в Пекин. И главное, что закон повысит привлекательность призвания «быть тренером» для молодёжи, которая сегодня стоит на пороге выбора жизненного пути», — отметила она.

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#спорт #пенсии


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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