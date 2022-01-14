Золотые «чаши радуги» древних кельтов найдены в Германии

Вадим Карасев

Возле немецкой деревни Байц в Бранденбурге был найден золотой клад древних кельтов, состоящий из сорока одной «чаши радуги».

Под названием «чаши радуги» известны древние монеты из золота или серебра, имеющие чашеобразную форму. Неопытному человеку трудно признать эти предметы монетами. Помимо необычной формы, на них отсутствуют надписи. Встречаются лишь абстрактные символические узоры, такие как точки, круги или звезды, или простые характерные кельтские мотивы, такие как головы птиц или змей. Подобные монеты были распространены у кельтов латенской культуры (Центральная Европа V–I века до н. э.). Их находят на территории, простиравшейся от сегодняшней Чехии и Венгрии через Австрию до юга Германии. Название «чаши радуги» появилось из-за того, что крестьяне обычно находили такие монеты в почве, размытой после проливных дождей, и у них возникло поверье, что золотые чашечки остаются там, где радуга касалась земли. В старину считалось, что «чаши радуги» приносят удачу, и их использовали как личный амулет. Им приписывалось лечебное воздействие при эпилепсии, судорогах, лихорадке и родовых схватках. Считается, что с этими монетами связано происхождение немецкой сказки «Звездные талеры», известной в обработке братьев Гримм.

Монеты, обнаружены в Байце, гладкие, без украшений на поверхности. Это второй по величине клад гладких «чаш радуги» из когда-либо найденных. В Бранденбурге не было кельтского населения — в этих местах существовало поселение ясторфской культуры, которую относят к раннегерманским. Так что эти драгоценные кельтские предметы, вероятно, попали в поселение через торговые сети железного века.

Клад был обнаружен Вольфгангом Херктом, официально назначенным археологом-добровольцем, прошедшим обучение в Управлении охраны памятников и Археологическом музее Бранденбурга. Сначала он наткнулся на группу из 11 золотых монет, а в ходе последующих раскопок было обнаружено еще 30. Также были найдены серебряные и бронзовые «чаши радуги». Бронзовые могут быть изделиями фальшивомонетчиков древности, ранее в кладах находили «чаши радуги» из бронзы, покрытые тонким слоем золота. Весною находки будут выставлены в Археологическом музее Бранденбурга.