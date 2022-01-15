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11 образов недели по версии Spletnik — от Насти Ивлеевой до Мадонны: выбирает редактор моды

11 образов недели по версии Spletnik — от Насти Ивлеевой до Мадонны: выбирает редактор моды

После новогодних каникул возвращаемся к нашей постоянной рубрике "Образы недели". Звезды тоже отдохнули и снова готовы впечатлять нас своими нарядами, ну а мы готовы их обсуждать. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала первых отличившихся модниц этого года, которые запомнились на этой неделе.

Настя Ивлеева расслаблялась в Мексике, но под конец рабочей недели ворвалась обратно в модные хроники и зашла, как говорится, с козырей. Настя, которую не раз уже ловили на копировании образов Дуа Липы, теперь обратилась к звездам другого поколения и повторила легендарный наряд Памелы Андерсон на церемонии MTV VMA в 1999 году.

В таком образе она появится в новом выпуске своего дрэг-шоу "Королевские кобры". И то верно: на Дуа Липу зумеры сегодня и так посмотрят в инстаграме, а вот чтобы познакомиться с образами далекого прошлого, без помощи Ивлеевой, конечно, не обойтись. Ну а сама Настя не обошлась без помощи своего верного стилиста Ксюши Смо, которая создает иллюзию, что Ивлеева разбирается в моде.


Настя Ивлеева
Томми Ли и Памела Андерсон

Копий Дуа Липы, впрочем, меньше не стало. Черные платья с откровенными вырезами по всей поверхности в праздники снова были нарасхват среди модниц. Хайди Клум и Кэти Перри в новый год вошли в ярких нарядах, но тоже полуобнаженными.


Анна Седокова
Дуа Липа в Christopher Esber
Хайди Клум в Dundas


Кэти Перри в Dolce & Gabbana

2022 год — год Тигра по китайскому календарю, но звезды пока не торопятся покрываться рыже-черным полосатым принтом. На этой неделе в топе звезд неожиданно был принт под зебру. Но время поменять окрас еще есть — наступит год Тигра по восточному календарю только 1 февраля.


Виктория Шелягова в Zara
Ксения Чилингарова в Nensi Dojaka
Кристина Романова

Ну а Ольга Куриленко и Джиджи Хадид (пусть и не добровольно, а в рамках фотосессий) напоминают нам, что в любой непонятной ситуации можно обратиться к клетке. Разноцветная в пастельных тонах, как у Джиджи, смотрится весьма задорно и свежо на фоне приевшейся сдержанной классики, так что можно брать на заметку к весне.


Ольга Куриленко в Karl Lagerfeld, Wolford и Lili Sidonio
Джиджи Хадид в Moschino

Фото в халате, but make it fashion: Мадонна даже домашнюю фотосессию может превратить в целое шоу. Мастерица модных провокаций и на этот раз раззадорила публику. Вместо какого-нибудь аксессуара на камеру певица выставила синяк на ноге.


Мадонна в Versace

Лучший образ недели


Настя ИвлееваАнна СедоковаДуа ЛипаХайди КлумКэти ПерриВиктория ШеляговаКсения ЧилингароваКристина РомановаОльга КуриленкоДжиджи ХадидМадонна
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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