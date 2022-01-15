16 смешных фотографий кошек, которые не оставят вас с плохим настроением
Сегодня, 14:15
Кошки элегантные и грациозные существа. За исключением случаев, когда что-то идет не так. Как вы, наверное, уже знаете, кошки также могут быть очень глупыми. И в большинстве случаев этого достаточно, чтобы заставить нас испытать самые светлые и позитивные эмоции.
1. Передайте мои комплименты шеф-повару
2. Решил посмотреть на жизнь под другим углом
3. Ку-ку
4. Танцы
5. Любовь всей жизни
6. Эти глаза..
7. Великий Охотник выслеживает свою добычу
8. Чудесный портрет
9. Помогиииите
10. Пытается есть искусственную траву
11. Это была ошибка
12. 5 минут назад они гонялись за лазером
13. Купил котику его палатку, кажется, ему понравилось
14. Он впервые залез так высоко
15. Набегался
16. Маскировка на уровне
По материалам: Юмор