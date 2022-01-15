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16 смешных фотографий кошек, которые не оставят вас с плохим настроением

16 смешных фотографий кошек, которые не оставят вас с плохим настроением

Кошки элегантные и грациозные существа. За исключением случаев, когда что-то идет не так. Как вы, наверное, уже знаете, кошки также могут быть очень глупыми. И в большинстве случаев этого достаточно, чтобы заставить нас испытать самые светлые и позитивные эмоции.

1. Передайте мои комплименты шеф-повару

2. Решил посмотреть на жизнь под другим углом

3. Ку-ку

4. Танцы

5. Любовь всей жизни

6. Эти глаза..

7. Великий Охотник выслеживает свою добычу

8. Чудесный портрет

9. Помогиииите

10. Пытается есть искусственную траву

11. Это была ошибка

12. 5 минут назад они гонялись за лазером

13. Купил котику его палатку, кажется, ему понравилось

14. Он впервые залез так высоко

15. Набегался

16. Маскировка на уровне

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По материалам: Юмор

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