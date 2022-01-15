18 смешных сбоев мозга у беременных: как так вообще может быть?

"Я спросила у сестры, сколько будет стоить подарочный сертификат на 1000 рублей"

1. "Я зашла в квартиру и подумала, что надо проверить автоответчик. Я искала его еще минут пять, пока не поняла, что у меня нет автоответчика уже 3 года"

2. "Никак не могла включить микроволновку: я нажимала на все кнопки и уже начала изрядно беситься, но тут подошел мой муж, закрыл дверцу микроволновки, и она заработала"

3. "На последних месяцах я работала в торговле. Как-то я пыталась засунуть банкноту в терминал для кредиток и не могла понять, почему это терминал не работает"

4. "Я собирала мужу обед на работу, днем он прислал мне это фото. Вместо всего того, что я наготовила, я положила ему только два кусочка хлеба"

5. "Я заправила машину и спокойно поехала дальше. Через минуту я услышала вой сирены, за мной ехали копы. Оказывается, я не заплатила за бензин, причем деньги я все еще держала в руке"

6. "А я помню как-то пыталась открыть дверь свой квартиры брелком сигнализации и еще пыталась дозвониться мужу, набирая номер на микроволновке"

7. "Я хотела написать своему коту сообщение, но когда обнаружила, что его нет в контактах, разревелась и долго не могла успокоиться"

8. "Я спросила у сестры, сколько будет стоить подарочный сертификат на 1000 рублей"

9. "Хотела сделать себе бутерброд. Взяла сыр, открыла ящик, чтобы взять нож, положила туда сыр и вернулась в зал, напрочь забыв, что мне нужно было что-то сделать"

10. "Вся семья искала пульт от телека, а потом выяснилось, что я запихнула его в морозилку"

11. "Сходила в туалет и попыталась смыть за собой, включая и выключая свет, а потом пошла жаловаться мужу, что у нас сломался унитаз"

12. "Не могла вспомнить слово "нос". Поэтому сказала подруге, что у нее грязь на том, что у нее между глаз"

13. "Забыла слово "ладонь" и сказала вместо него "ногорука"

14. "Хотела приготовить яичницу. Но она почему-то даже и не думала жариться. Только через 10 минут тупого смотрения на сковороду я поняла, что забыла включить комфорку"

15. "Я очень сильно хотела арахисовое масло всю беременность, но покупая продукты в магазине, никогда не могла вспомнить, есть ли оно у нас дома. В результате, когда малыш уже родился, у нас дома стояло банок 10 этого масла"

16. "Я налила средство для мытья посуды в посудомойку вместо того, чтобы насыпать туда порошок. Вот, что из этого вышло"

17. "Мне нужно было выпить витаминку. Я пошла на кухню, взяла стакан воды, взяла витаминку и пошла в комнату. Затем я выпила всю воду в стакане, а витаминка так и осталась у меня в руке. Мне стало обидно, и я ревела минут 10"

18. "Мне позвонили и спросили, как там мой сын. И тут я испугалась: я вообще не помнила, где оставила его в последний раз. Я обыскала всю квартиру, но не могла его найти. И только проревевшись с полчаса, я поняла, что отвела его в детский садик"

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