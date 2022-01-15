Алексей Кортнев признался, что его дочери появились при помощи ЭКО

Артист Алексей Кортнев откровенно рассказала о проблемах со здоровьем жены. Вот уже почти 20 лет артист живет в браке с гимнасткой и тренером Аминой Зариповой. За это время у супругов появилось четверо общих детей. Дочери Кортнева и Зариповой — Аксинья и Агафья дались им непросто. Паре пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО. После появления на свет двоих сыновей у Зариповой, по словам Кортнева, возникли серьезные проблемы с женским здоровьем — она долго не могла забеременеть. Тогда супруги прибегли к радикальной мере. «Аксинья и Агафья — детишки, которые рождены в результате экстракорпорального оплодотворения, то есть дети из пробирки. Потому что, к сожалению, Амина уже не может сама забеременеть, нужно профессиональное врачебное вмешательство. В случае с Агафьей (малышка родилась в ноябре 2021 года, — прим. ред.) было гораздо сложнее, потому что после появления на свет Аксиньи прошло 10 лет. Все эти годы мы предпринимали попытки забеременеть. Да, действительно не получалось», — разоткровенничался 55-летний Алексей в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на «России 1».Алексей Кортнев с женой Напомним, всего за плечами Кортнева четыре крупных романа. Первой избранницей артиста стала певица Ирина Богушевская, родившая ему сына Артемия. Также Алексей Анатольевич состоял в отношениях с актрисой Юлией Рутберг, на которой так и не женился, телеведущей Еленой Ланской. Ланская подарила музыканту сына Никиту. Кортнев, по своему признанию, был против этого ребенка, но все же поддержал Елену и помогал ей достойно обеспечивать отпрыска. Настоящее счастье Алексей Кортнев нашел рядом с Аминой Зариповой. Сегодня у супругов четверо детей — сыновья Арсений и Афанасий, дочери Аксинья и Агафья.