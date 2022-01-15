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Алексей Кортнев рассказал о своих изменах

Алексей Кортнев рассказал о своих изменах
Певец Алексей Кортнев сделал откровенное признание. Артист в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем внебрачном сыне Никите от телеведущей Елены Ланской. «У меня случился роман на стороне. Была влюбленность. Грешен, это бывало. У нас с телеведущей Леной Ланской родился сын Никита. Мы работали на разных радиостанциях. Случился бурный, но короткий роман. Он то затухал, то вспыхивал с новой силой. Ни я, ни она не склонны к обману и к тайнам в личной жизни», рассказал Алексей Кортнев.
Алексей Кортнев с женой По словам Алексея Кортнева, он не обрадовался, что Ланская в какой-то момент забеременела. «Об абортах речи не шло. Я сказал, что буду помогать растить ребенка. До 20-летия Никиты я ему активно помогал финансово. С Никиткой мы всегда тепло общались», — заявил Алексей Кортнев. Напомним, что у Алексея Кортнева шестеро детей от разных отношений. Со всеми наследниками он в прекрасных отношениях.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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