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Алена Апина вернулась из больницы

Алена Апина вернулась из больницы
Актриса Алена Апина рассказала о своем самочувствии после больницы. Несколько дней назад певица напугала поклонников роликом из больничной палаты. Тогда Алена Апина не озвучила причину своей госпитализации, лишь отметила, что о себе дали знать старые болячки. Сейчас с артисткой все хорошо, и она находится дома. Апина поблагодарила поклонников за поддержку и заверила, что самое страшное сейчас позади. «Мальчишки и девчонки, моя любимая инстабанда и люди, просто случайно узнавшие о том, что я была в больнице! Я дома, у меня все хорошо. Огромное спасибо за все ваши пожелания, волнения. Для меня это очень ценно. Благодаря и этому тоже я так быстро встала на ноги. Спасибо вам огромное, не волнуйтесь, все уже позади», — подчеркнула 57-летняя исполнительница в личном блоге.
Алена Апина Пока неизвестно, что произошло с певицей, ясно лишь одно — у нее не было коронавируса, как посчитали некоторые пользователи Сети. «Как же плохо болеть! Это не ковид. Это старые недолеченные болячки. Надеюсь, что все будет хорошо», — сетовала она еще 13 января. Сейчас подписчики Апиной желают ей скорейшего восстановления и возвращения к работе. «Крепкого вам здоровья и счастья вам!»; «Как хорошо, что все хорошо закончилось! Восстанавливайтесь!»; «Прекрасные новости. Алена, все будет хорошо!» — отметили они.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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