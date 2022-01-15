Анастасия Макеева рассказала о важности денег в отношениях

Актриса Анастасия Макеева рассказала об отношениях. Артистка вышла в четвертый раз замуж в прошлом году. Ее избранником стал многодетный отец Роман Мальков, который в 2020-м приехал в Россию из Словении на заработки. Довольно часто в Сети актрису травят за то, что она содержит своего мужа, хотя звезда не раз отмечала, что все наоборот.Анастасия Макеева В своем инстаграме Анастасия решила еще раз обсудить тему любви и денег. «Мне часто писали, с вами должен быть солидный мужчина. А зачем мне солидный мужчина? Что мы ищем от отношений? Я в душе ребенок, и мне нравится моя детскость взгляда на жизнь, и я меняю деньги на свободу выбора быть такой, какая я есть. Никогда я не ставила в приоритет отношений деньги», — написала Макеева. Напомним, в конце прошлого года актриса отметила свое 40-летие. А накануне юбилея купила недвижимость в Турции и запустила собственный бренд косметики.