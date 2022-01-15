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Анастасия Макеева рассказала о важности денег в отношениях

Анастасия Макеева рассказала о важности денег в отношениях
Актриса Анастасия Макеева рассказала об отношениях. Артистка вышла в четвертый раз замуж в прошлом году. Ее избранником стал многодетный отец Роман Мальков, который в 2020-м приехал в Россию из Словении на заработки. Довольно часто в Сети актрису травят за то, что она содержит своего мужа, хотя звезда не раз отмечала, что все наоборот.
Анастасия Макеева В своем инстаграме Анастасия решила еще раз обсудить тему любви и денег. «Мне часто писали, с вами должен быть солидный мужчина. А зачем мне солидный мужчина? Что мы ищем от отношений? Я в душе ребенок, и мне нравится моя детскость взгляда на жизнь, и я меняю деньги на свободу выбора быть такой, какая я есть. Никогда я не ставила в приоритет отношений деньги», — написала Макеева. Напомним, в конце прошлого года актриса отметила свое 40-летие. А накануне юбилея купила недвижимость в Турции и запустила собственный бренд косметики.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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