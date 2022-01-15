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Анастасия Макеева во время спектакля потеряла голос

Анастасия Макеева во время спектакля потеряла голос
Актриса Анастасия Макеева рассказала об ужасном инциденте. Все новогодние праздники артистка упорно трудилась. График актрисы расписан буквально по минутам, а в каникулы она была задействована в спектаклях, которые проходили в Санкт-Петербурге. Во время одного из них со звездой театра произошел инцидент. «Это было непросто, я внезапно потеряла голос. Но это было предсказуемо ввиду моего непростого учения. Благодарю за помощь методики, Романа Малькова за поддержку и Бога за помощь и покровительство», — написала Макеева.
Анастасия Макеева с мужем Фанаты поддержали свою любимицу. «Ваш профессионализм сломать ничто не в силах! Берегите себя! Нудно отдыхать!» — писали пользователи Сети. Напомним, осенью прошлого года Анастасия Макеева решила изучать квантовую психологию. Она прошла обучение у популярного психолога и недавно сама решила давать платные консультации.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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