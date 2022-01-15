Анастасия Макеева во время спектакля потеряла голос

Актриса Анастасия Макеева рассказала об ужасном инциденте. Все новогодние праздники артистка упорно трудилась. График актрисы расписан буквально по минутам, а в каникулы она была задействована в спектаклях, которые проходили в Санкт-Петербурге. Во время одного из них со звездой театра произошел инцидент. «Это было непросто, я внезапно потеряла голос. Но это было предсказуемо ввиду моего непростого учения. Благодарю за помощь методики, Романа Малькова за поддержку и Бога за помощь и покровительство», — написала Макеева.Анастасия Макеева с мужем Фанаты поддержали свою любимицу. «Ваш профессионализм сломать ничто не в силах! Берегите себя! Нудно отдыхать!» — писали пользователи Сети. Напомним, осенью прошлого года Анастасия Макеева решила изучать квантовую психологию. Она прошла обучение у популярного психолога и недавно сама решила давать платные консультации.