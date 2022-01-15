Битва маникюров: Настя Ивлеева против Кьяры Ферраньи

Вадим Карасев

Spletnik продолжает рассматривать и обсуждать не только новые образы знаменитостей, но и их маникюры. Героини сегодняшней "битвы" — Настя Ивлеева, отдавшая предпочтение длинным наращенным ногтям и нейтральному покрытию, и Кьяра Ферраньи, которая, судя по выбору лака с обилием блесток, не может расстаться с праздничным настроением. Чей маникюр вам нравится больше?





Настя Ивлеева





Настя Ивлеева или Кьяра Ферраньи — чей маникюр вам нравится больше?

Кьяра ФерраньиНастя ИвлееваКьяра ФерраньиСплетник