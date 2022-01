Бритни Спирс раскритиковала сестру Джейми Линн за интервью о ней: "Продает свою книгу за счет меня"

Вадим Карасев

Бритни Спирс раскритиковала недавние комментарии своей младшей сестры Джейми Линн. Та на телешоу "Доброе утро, Америка" вспомнила инцидент 15-летней давности и рассказала о не совсем адекватном поведении своей сестры. Бритни отреагировала на это в своем твиттере, заявив, что сестра просто наживается на ней:

За эти 15 лет ее никогда не было рядом со мной. Зачем вообще об этом говорить, если только она, конечно, не собирается продавать свою книгу за счет меня,

— написала певица.

На программу ABC News Джейми Линн, действительно, пришла, чтобы представить свою автобиографическую книгу "То, о чем надо было сказать" (Things I Should Have Said).





Бритни Спирс и Джейми Линн в 2002 году

В разговоре с ведущими она вспомнила об одном эпизоде с Бритни 15 лет назад, который сильно напугал ее. Джейми Линн рассказала, как однажды поп-звезда заперлась с ней в комнате с ножом, потому что "не чувствовала себя в безопасности". Поведение Бритни она назвала "параноидальным".

Важно помнить, что в тот момент я была еще ребенком. Я была напугана. Это был мой личный опыт, но я также боялась говорить что-либо об этом, потому что я не хотела никого расстраивать. И в то же время я сама была расстроена из-за того, что она не чувствовала себя в безопасности,

— поделилась сестра Бритни.





Джейми Линн Спирс

В своем посте Спирс обратила внимание, что ведущие упомянули ее обвинения в адрес сестры из-за перепевки песен.

Кому-то это может показаться глупым, но я написала много своих песен, когда моя сестра еще была ребенком. Ей никогда не приходилось работать, ей всегда все давали,

— продолжила свой пост Бритни.

Джейми Линн выступала в 2017 году на Radio Disney Music Awards, когда Бритни была удостоена первой в истории премии Radio Disney Icon Award.

Разлад между сестрами стал достоянием общественности во время судебного дела по снятию опеки, за которым весь мир следил в прошлом году. Джейми поддержала Бритни, когда она избавилась от 13-летней опеки отца, но сама Спирс не скрывала обиды на сестру, которая за все эти годы никак не помогла ей.

Надеюсь, ваша книга будет пользоваться успехом, Джейми Линн! Моя семья разрушила мои мечты на 100 миллиардов процентов и пытается выставить меня сумасшедшей. Члены моей семьи любят тянуть меня вниз и всегда причинять мне боль, поэтому они мне противны,

— написала Бритни.

Ранее в этом месяце Бритни отписалась от Джейми Линн в Instagram.

Надя Бесчетникова