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Центробанк Швейцарии провел успешное тестирование оптовой CBDC

Центробанк Швейцарии провел успешное тестирование оптовой CBDC


Национальный банк Швейцарии (SNB) совместно с партнерами успешно протестировал интеграцию оптовой CBDC в расчеты с коммерческими кредитными учреждениями, говорится в пресс-релизе регулятора.


В эксперименте приняли участие Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, Hypothekarbank Lenzburg и UBS.


"SNB и пять коммерческих банков интегрировали оптовую CBDC в свои существующие системы и процессы бэк-офиса. Тесты охватили широкий спектр операций в швейцарских франках — межбанковских, трансграничных, а также в рамках монетарной политики", — заявил регулятор.


Испытания являлись второй фазой инициативы Project Helvetia, реализуемой SNB, биржей SIX и Банком международных расчетов. Проект исследует внедрение токенизированных финансовых активов и инфраструктуры на базе технологии распределенного реестра (DLT).


"Мы продемонстрировали, что инновации могут быть использованы для сохранения лучших элементов существующей финансовой системы, включая расчеты в деньгах центробанка, в то же время выявив новые потенциальные преимущества. Как только DLT выйдет в мейнстрим, это станет актуальным как никогда", — отметил глава BIS Innovation Hub Бенуа Кюре.


Первую фазу Project Helvetia партнеры завершили в декабре 2020 года, подтвердив в ходе испытаний возможность использования национальной цифровой валюты для расчетов по токенизированным активам. 


В швейцарском центробанке отметили, что проект носит исследовательский характер и не означает, что регулятор планирует выпуск оптовой CBDC. Об отсутствии таких намерений ранее заявил главный экономист учреждения Карлос Ленц.


Напомним, 2021 году SNB совместно с Банком Франции принял участие в эксперименте Project Jura под патронажем инновационного хаба BIS по применению CBDC в трансграничных платежах.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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